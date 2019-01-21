نجومنا أبطال «كايت سيرف» في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعتلى نجوم منتخبنا الوطني لرياضة كايت سيرف منصة التتويج، في اليوم الثاني والختامي من منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ جميرا ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم البحري 2018-2019. وحقق بطلنا محمد عبيد المنصوري ثنائية نادرة بإحرازه المركز الأول في مسابقتين مختلفتين، خصصتا لفئة المواطنين بعدما فاز بالمركز الأول لمنافسات (فري ستايل) في اليوم الثاني والختامي، ليضيف لقباً جديداً بعد فوزه بالمركز الأول لمنافسات (توين تيب) باليوم الأول.

عروض

كما صعد إلى منصة التتويج بطلنا سالم راشد بن جرش السويدي، محققاً المركز الثاني في فئة (فري ستايل - مواطنون)، بينما نال بطلنا راشد أحمد الفلاسي المركز الثالث. واستمتع الجمهور في الشاطئ بعروض رائعة في اليوم الختامي مع فئات (فري ستايل)، حيث حصل على صدارة السيدات المتسابقة سارا، بينما فاز بالمركز الأول للناشئين فريدريك، ونال صدارة الرجال المصنف العالمي الكسندريوف شافدار. وعقب ختام منافسات اليوم الختامي من الحدث قام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات فري ستايل الأربع وسط فرحة كبيرة من المشاركين والفائزين.

نجاح

وقال علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المشاركة القياسية والكبيرة التي وصل العدد فيها إلى أكثر من 90 متسابقاً ومتسابقة، تعكس الاهتمام بالحدث من قبل عشاق الرياضات البحرية ومحبي رياضة كايت سيرف، والتي بدأت بالانتشار على امتداد سواحل الدولة واستقطبت أبناء الدولة وأيضاً أفراد الجاليات المقيمة على هذه الأرض الطيبة. وأضاف إن أسباب سعادتنا بالنجاح الذي تحقق، ليس في العدد الكبير من المشاركين فقط، وإنما حضور عدد كبير من المصنفين الأوائل على مستوى العالم.

فرصة

وجه بطلنا في رياضة كايت سيرف راشد أحمد الفلاسي، الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نيابة عن زملائه المشاركين، لإتاحة الفرصة لإقامة حدث كبير ومتميز مثل فعاليات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف 2019. وقال إن المشاركة في هذا الحدث هي فرصة طيبة للاحتكاك مع أصحاب الباع في هذا المجال والمصنفين الأوائل، ما يعزز من رصيدنا ويكسبنا الخبرات، مشيراً إلى أن لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، تعمل على تهيئة أفضل الظروف لنجوم المنتخب والذي يحظى بدعم كبير من رئيس اللجنة.

90

شهدت المنافسات التي أقيمت على مدار يومين، مشاركة قياسية كبيرة حيث وصل المشاركون في الفئات المختلفة إلى 90 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم.