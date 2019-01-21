«نفط الهلال» ترعى «الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرمت نفط الهلال، أول وأكبر شركة خاصة تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وستقدم الشركة بموجبها الرعاية للألعاب العالمية التي تقام بالفترة بين 14 و21 مارس، وذلك تأكيداً على التزام نفط الهلال بتمكين أصحاب الهمم، والتشجيع على إشراكهم في المجتمع، ودمجهم بجميع نواحي الحياة، بما يتماشى مع عام التسامح. وباعتبار نفط الهلال راعياً رسمياً للألعاب العالمية، لذا ستقدم الدعم المالي، وتساهم في إنجاح الحدث المرتقب من خلال توفير المتطوعين، وإقامة ورش عمل متخصصة لأهالي المشاركين في الأولمبياد، وذلك بالتعاون مع المنظمة الشقيقة غير الربحية مركز هاي هوبس لعلاج وتأهيل الأطفال.