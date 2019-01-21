بني ياس الرابح الأكبر في الجولة الثامنة لدوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق بني ياس، الفوز على الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع بني ياس رصيده إلى 11 نقطة من 4 انتصارات، ويصبح الرابح الأكبر من الجولة الثامنة قبل الأخيرة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بقفزه من المركز السابع إلى المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الظفرة عند 5 نقاط من انتصارين، وبقي في المركز التاسع قبل الأخير، في مشاركته الأولى بدوري الكرة الطائرة للرجال الموسم الحالي.

وعزز شباب الأهلي صدارته بوصوله إلى 18 نقطة من 6 مباريات، بفوزه على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، فيما بقي الوحدة في المركز الأخير بنقطة واحدة وبدون أي انتصار، وحافظ الجزيرة على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بوصوله إلى 17 نقطة من 6 انتصارات، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، على عجمان، والذي بقي في المركز الثامن برصيد 7 نقاط من انتصارين، وبقي النصر في المركز الثالث بوصوله إلى 16 نقطة من 5 انتصارات، بفوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، على حتا الذي تراجع من المركز الخامس إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وظل العين في المركز الرابع بوصوله إلى 14 نقطة من 5 انتصارات، بعد حصوله على نقطتين في الجولة الثامنة، بفوزه الصعب بثلاثة أشواط مقابل شوطين على الوصل، والذي حصل على نقطة واحدة من المباراة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، ويتراجع من المركز السادس إلى المركز السابع.

وينتهي الدور الأول لدوري الطائرة، بالجولة التاسعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي فيهما الوحدة مع الجزيرة، والنصر مع شباب الأهلي، والوصل مع حتا، والظفرة مع العين، وعجمان مع بني ياس، ولم يتحدد بعد موعد انطلاقة الدور الثاني من المسابقة، مع العلم أن الأربعة الأوائل في نهاية الدور الثاني، سيلعبون فيما بينهم على اللقب بنظام «البلاي أوف».