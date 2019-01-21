«خيمة التسامح» تجسد سمات المجتمع الإماراتي

المصدر: سويحان- البيان الرياضي

في لفتة تنسجم مع مبادرة 2019 عام التسامح، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية العام الماضي، استجابت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019 بتخصيص خيمة أطلق عليها اسم (خيمة التسامح) وذلك إيماناً منها بأهمية مفهوم التسامح الذي هو في الأصل سمة رئيسة من سمات المجتمع الإماراتي، وأوضح سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات ومشرف عام لجان المهرجان أن برنامج الخيمة يأتي ضمن خطة لاستقبال كل الزوار والسياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وتقديم واجب الضيافة الإماراتية لهم، ثم تزويدهم بكتيبات تبرز البرامج والأنشطة والمشاريع التي ينفذها النادي، ضمن سياق مفهوم أمثل للتسامح والتعايش وتعزيز حوار الثقافات والأديان، ثم يتم تنظيم جولة لزوار وضيوف الخيمة إلى كل ميادين المهرجان، حيث يجري خلال هذه الجولة تعريفهم بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وإشعارهم بمشاعر الود والمحبة والترحيب، وأنهم جزء مهم من المهرجان، بغية تكريس رسالة الإمارات والحدث في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر وفق خطاب ثقافي عقلاني، ضمن منصة مهرجانية تتمتع بمواصفات عالمية بكل المقاييس.

عرض السيارات الكلاسيكية

كما شمل المهرجان عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية بإقبال جماهيري لافت ومميز من عشاق وهواة هذا النوع من السيارات القديمة، ويمثل هذا العرض الجميل فرصة للتعرف على مجموعة نادرة من السيارات التي تحمل الكثير من المعلومات عن ثقافة صناعة السيارات الرائدة وتطورها بصورة مذهلة، وأتيحت الفرصة لزوار المهرجان في اليوم الافتتاحي للمهرجان لالتقاط الصور التذكارية، بجانب هذه السيارات المتنوعة شكلاً ومضموناً وتاريخاً، ويأتي هذا العرض ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، بما يتناسب وأذواق فئات الجمهور كافة، وفي إطار تنوع الفعاليات وإثرائها.

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نظمت لجنة المدارس التابعة للمهرجان زيارات لنحو خمسمائة طالب من عدد من مدارس أبوظبي، بغرض تعريف الطلاب بتراثهم وغرس احترامه والاهتمام به في نفوسهم، حيث شهد الطلبة حفل الافتتاح، وحضروا مجموعة من الورش التعليمية، والتراثية، والفنية إضافة إلى جولة تعليمية وتعريفية في السوق الشعبي بجميع أركانه المتنوعة، والتي تثري الجانب المعرفي للطلبة الزائرين.

كما شمل برنامج زيارات طلبة المدارس للمهرجان، فقرة «مسرح الأطفال» والتي احتوت على مجموعة من المسابقات التراثية والترفيهية المتنوعة، وتقديم الجوائز القيمة لتحفيز الطلبة على المشاركة والتفاعل في الفقرات المقدمة على خشبة مسرح المهرجان.