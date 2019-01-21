سلطان بن زايد يفتتح مهرجان سويحان التراثي

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

افتتح سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، في ميدان سويحان، فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد، وتستمر فعالياته حتى 2 فبراير المقبل، وحضر الافتتاح الشيخ محمد بن ركاض العامري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري النائب الأول لمدير عام مركز سلطان بن زايد نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، وعلي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسفراء كل من البرازيل والمكسيك وباكستان والسودان، وممثلون عن عدد من سفارات الدول العربية والأجنبية في أبوظبي، وكذلك ممثلو الجهات الراعية والداعمة للمهرجان وعدد من المسؤولين وضيوف المهرجان.

افتتاح وجولة

بدأ حفل الافتتاح أمام المنصة الرئيسية بعزف السلام الوطني، ثم قدمت فرقة موسيقى كلية الشرطة عروضاً موسيقية، تبعها تقديم فقرات تراثية شملت فن العازي، وعرضاً لموكب الرحلة التراثية «الظعن» التي تعكس طريقة الترحل والانتقال من مكان إلى آخر عبر رحلة البدو في الصحراء بحثاً عن الكلأ والماء، كما ألقى الشاعران جزاء الحربي ومبارك يافور بن قران العامري بين يدي سموه قصائد شعرية احتفت بالوطن ومكتسباته، وقام سمو راعي المهرجان بجولة على أركان المهرجان شملت المركز الإداري وخيمة التسامح، والسوق الشعبي استمع خلالها إلى شرح من رئيس اللجنة المنظمة ورؤساء اللجان حول سير عمل المهرجان وفعالياته، ووجّه بضرورة تقديم كل التسهيلات للمشاركين والزوار وثمن جهود العاملين في المهرجان متمنياً لهم التوفيق.

الحفاظ على التراث

وألقى حميد سعيد بولاحج الرميثي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، كلمة قال فيها: «نلتقي اليوم في موعدنا السنوي، وفي المكان الذي أردتم له أن ينبض بالحياة ليشهد على أننا سنظل أمناء على رسالة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الحفاظ على تراثنا الثري بوصفه جزءاً من رسالتنا الحضارية، وأوفياء لما يمنحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، من اهتمام سامٍ لإحياء التراث الإماراتي العريق، وما يقدمه سموه من كل أساليب الدعم لحفظه وتوثيقه وإبرازه جزءاً من هويتنا الوطنية، كما كانت دولة الإمارات سباقة في إقامة مزاينات الإبل، فقد كنتم سباقين في جعل مثل هذه المزاينات مناسبة لا تقتصر على المزاينة فحسب، بل تؤصل لجلّ موروثنا عبر ما أصبح يجمعه المهرجان من مفردات التراث المتنوعة ليغدو واحداً من أهم المهرجانات التراثية الشاملة في المنطقة، ويشكل احتفالية كبرى تنقل الصورة الحقيقية لثقافتنا التراثية بكل مصداقية إلى العالم أجمع».

مزاينة الإبل

وتوّج حميد سعيد بولاحج الرميثي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وبرفقته نائبه الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مزاينة الإبل المحليات الأصايل لفئة «مداني»، حيث جاءت في المركز الأول لشوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل» المطية «بينونة» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وحازت الناموس، فيما جاءت ثانية «فرحة» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث «الذاير» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، فيما حلت في المركز الرابع «شروق» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الخامس «روعة» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي شوط «أبناء القبائل الفضي» ذهبت بناموس الشوط المطية «نجلا» لمالكها علي عامر يريو سويد المنصوري، فيما جاءت ثانية «نقوة» لمالكها علي سالم عبيد الكعبي، وحلت ثالثة «مهابة» لمالكها راشد علي صياح محمد المنصوري، ونالت المركز الرابع «سرابة» لمالكها علي سالم عبيد الكعبي، وحققت المركز الخامس «الوافية» لمالكها راشد علي صياح محمد المنصوري.

شوط «التلاد»

وتم تتويج الفائزين في شوط أبناء القبائل «التلاد» الذي تقدمته المطية «الياسية» لمالكها محمد سالم حمد عنودة العامري وذهبت بناموس الشوط، وحلت في المركز الثاني «ظبا» لمالكها حمد سالم بن سندية المنصوري، وفي المركز الثالث «إسعاف» لمالكها حمد مبارك بالنص المنصوري، وأخذت المركز الرابع «الحذرة» لحمد سالم بن سندية المنصوري، فيما جاءت في المركز الخامس «ظن» لخشمان سعيد حمود البادي العتيبي.

سوق شعبي

مع أول أيام المهرجان افتتحت فعاليات ونشاطات «السوق الشعبي» المصاحب للمهرجان، ويضم نحو 70 محلاً، وساحات ومجالس ومسرحاً مفتوحاً، وأركاناً لتعزيز البعد الثقافي في الحدث، وأشار أحمد مرشد الرميثي، رئيس لجنة السوق الشعبي، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، للسوق وفعالياته من الحرف التراثية واليدوية، وبالأسر المنتجة على وجه الخصوص، وتشجيعها للمحافظة على الموروث الشعبي.