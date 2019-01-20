اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بعد أن نجح ثلاثي دبي، فرق النصر وشباب الأهلي والوصل، إلى جانب فريق الشارقة من الإمارة الباسمة، في بلوغ الدور قبل النهائي، وفقاً لما أسفرت عنه نتائج مباريات ختام الدور الأول، التي أقيمت أول من أمس، حيث تغلب فريق النصر بعقر داره على الظفرة 34/‏‏19، وتمكن شباب الأهلي من الفوز على مضيفه العين 25/‏‏22، وتفوق الوصل على بني ياس 34/‏‏20، وحقق الشارقة فوزاً عريضاً على مضيفه الجزيرة 31/‏‏17، وبهذه النتائج اعتلى شباب الأهلي قمة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة مثلت العلامة الكاملة، ومنح فارق الأهداف الوصل المقعد الثاني لنفس المجموعة، رغم معادلته مع فريق العين ولكل منهما 9 نقاط، ومنح فارق الأهداف أيضاً، فريق الشارقة صدارة المجموعة الثانية على فريق النصر الوصيف ولكل منهما 8 نقاط، وودع المسابقة من المجموعة الأولى فرق العين والوحدة وبني ياس، ومن المجموعة الثانية فريقا الجزيرة والظفرة.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة بنظام خروج المغلوب يوم الثلاثاء المقبل على ارض محايدة، حيث يلتقي شباب الأهلي متصدر الأولى مع النصر وصيف الثانية، ويلعب الشارقة متصدر الثانية مع الوصل وصيف الأولى، علماً بأن الدور النهائي كذلك سيقام على أرض محايدة يوم 25 يناير الجاري، ويلتقي في المباراة الأولى الخاسران من الدور نصف النهائي، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتعقبها المباراة النهائية للبطولة وتجمع بين الفريقين الفائزين.