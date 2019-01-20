تتويج أبطال رماية «الشوزن تراب»

المصدر: العين - البيان الرياضي

توج الشيخ أحمد آل مكتوم رئيس اللجنة المنظمة، أبطال بطولة ماراثون الشيخ محمد بن أحمد بن محمد آل مكتوم لرماية «الشوزن تراب» 2019 في نسختها الأولى، التي اختتمت أول من أمس، على ميادين نادي العين للرماية والفروسية والسباق، بمشاركة 50 رامياً ورامية يمثلون 11 دولة، ونظمتها شركة تارجت لإدارة الأندية، حيث فاز الرامي الروسي ألكسي أليبوف بالميدالية الذهبية في بطولة الرجال، وعلى مستوى السيدات، تمكنت الرامية البريطانية شارلوت من انتزاع الذهبية، وشهد اليوم الختامي العميد خليفة بطي الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي وخالد سعيد الكعبي مدير ميادين الشوزن، وقدمت اللجنة المنظمة درعاً تذكارية إلى الشيخ محمد بن أحمد بن محمد آل مكتوم، ودرعاً أخرى إلى العميد خليفة بطي الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى تكريم الروسية ياروفا كأصغر رامية مشاركة في البطولة.