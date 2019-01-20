32 فريقاً في دولية «كاونتر سترايك جلوبال أوفينسيف»

المصدر: دبي - خالد المهيري

في مستهل نشاط الموسم الجديد وفي إطار التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الأطراف ذات الصلة، أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية عن تنظيم بطولة «كاونتر سترايك جلوبال أوفينسيف»، والتي تنطلق في مقر النادي بمنطقة القرهود بمدينة دبي الخميس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 32 فريقاً محترفاً، من خارج الدولة، تم الإعلان عن ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية، بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وعبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، و طارق عبد السلام مالك نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية.

اكتشاف المواهب

وأكد سعيد الطاهر، حرص الجمعية على قيام هذه الأنشطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ودعم تنظيم مثل هذه البطولات التي تساهم في اكتشاف المواهب الإماراتية، التي ترفد منتخباتنا الوطنية في الألعاب المختلفة للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية والدولية، التي تنظمها الاتحادات ذات الصلة أو البطولات العالمية التي تنظمها الشركات المصنعة للألعاب، والتي تعمل في الوقت ذاته على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجيمرز، والفرق والأندية التي تساعد الجمعية في حصر وتحليل البيانات، بما يعمل على تحقيق أهدافها الرياضية والاجتماعية.

وأضاف الطاهر أن العمل يجري على قدم وساق بعد إعادة الهيكلة، وتبني سياسات جديدة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية خصوصاً في التلاحم مع كل الجهات المعنية ذات الصلة وبما لا يحيدنا عن الدور المطلوب في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب، واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية بما يخدم مصلحتهم.

إشادة بجهود الجمعية

ومن جانبه، أشاد طارق عبد السلام رئيس اللجنة المنظمة ومالك نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية، بالجهود التي تقوم بها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، ودعمها لهذه البطولة، مؤكداً أن مجتمع الرياضات الإلكترونية في الدولة بحاجة لمثل هذه المبادرات الرياضية والاستمرارية فيها، مثمناً جهود التعاون للارتقاء بالرياضة، والتي تجسدت في أولى ثمرات التعاون بين النادي والجمعية، والتي تصب في مصلحة اللعبة.