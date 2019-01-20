مهرجان سلطان بن زايد التراثي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019 في سويحان، والذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية ودعم وحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، ويستمر الحدث حتى 2 فبراير المقبل، ويتضمن المهرجان الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الراعية والداعمة والإعلامية، عدداً من المنافسات تتصدرها مزاينة الإبل الأصايل، وسباق الإبل التراثي، ومزاينة وسباق السلوقي العربي، ومسابقة المحالب، إضافة إلى المسابقة الشعرية، ومسابقة التصوير، وبرنامج تراثي وثقافي وفني مصاحب غني ومتنوع، من ضمنه برنامج المقناص، ومعرض السيارات الكلاسيكية، ومسابقة أفضل كرفان للمبيعات، بمشاركة عدد كبير من محبي رياضة الهجن من كل إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

البداية بمزاينة الإبل

ويستهل برنامج الافتتاح باحتفالية يعطي فيها سمو راعي المهرجان شارة الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي يضم أكثر من 64 فعالية تراثية وثقافية وفنية ومجتمعية ورياضية بجوائز 20 مليون درهم و70 سيارة للفائزين، ويشهد يوم افتتاح المهرجان انطلاق منافسات مزاينة الإبل الأصايل، المخصصة لفئة مداني ضمن مجموعة من الأشواط، إذ تهدف المزاينة إلى إبراز القيم الجمالية للإبل المحليات الأصايل وتشجيع الملاك على اقتنائها، وكذلك المحافظة على سلالات الإبل الأصايل وحمايتها من التهجين، كما تنطلق أيضاً منافسات مسابقة المحالب للمحليات الأصايل والمحليات الخواوير، حيث سيتم استلام ظهر الأحد الحلال لبدء عملية الحلب وفق آلية المنافسة.

عام التسامح

وتكتسب دورة مهرجان سلطان بن زايد التراثي هذا العام أهمية خاصة كونها تترافق مع «عام التسامح»، إذ ستكون الذاكرة حاضرة بإرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في التسامح الذي هو نهج إماراتي أصيل، كما ستعبر عن هذه القيمة الراقية خيمة التسامح التي تقام في ميدان المهرجان، وتستضيف أبناء الجاليات والسياح الذين يتوافدون على المهرجان يومياً، حيث ستشكل ملتقى للتواصل والتشارك الثقافي والمعرفي.

تغطية إعلامية متميزة

وأكد الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، رئيس اللجنة الإعلامية، أن المهرجان سيكون منقولاً على الهواء مباشرة وتتخلله العديد من البرامج التلفزيونية التخصصية، تبدأ ببرنامج صباح سويحان الذي يقدم تغطية مباشرة لدخول الحلال إلى شبوك المزاينة، يليه برنامج تحليلي مباشر حول المطايا المشاركة من داخل شبوك المزاينة، وتعقبه إذاعة النتائج.

كما سيكون موعد السادة المشاهدين والمتابعين مع برنامج متميز مع رفقاء درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بعنوان «رفقاء الدرب»، الذي يحيي ذكراه الطيبة من خلال لقاءات عدَّة مع شخصيات عاصرت المغفور له، من مرافقين وعسكريين ووزراء وسفراء، ويختم اليوم ببرنامج علوم سويحان، الذي يستضيف الملاك الفائزين في فعاليات كل يوم، وأشار إلى أنه سيكون للصورة مكان بارز من خلال مسابقة التصوير الضوئي، التي يشكل التراث محورها، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية والمسرحيات والحفلات الغنائية المتميزة للمطربة «أريام» والمطربة «عريب» ضمن فعاليات مسرح السوق الشعبي، إضافة إلى مسرحيات، وعروض، ومسابقات يومية تقدم للجمهور في السوق الشعبي طيلة أيام المهرجان.

سويحان تتزين

تزينت منطقة سويحان، لاستقبال المهرجان وأكملت اللجان الفنية والإدارية استعداداتها لاستقبال عرس التراث وأهله، حيث يعد المهرجان من أعرق وأهم المهرجانات التراثية الشاملة في المنطقة، وأصبح جسراً للتواصل الإنساني والثقافي بين ماضي الآباء والأجداد وتراثهم الثري وحاضر الأبناء ومواكبتهم لأدوات العصر.