العصيمي يحتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

احتفظت الإمارات برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدورة جديدة تستمر لأربع سنوات مقبلة، برئاسة ماجد العصيمي الذي فاز بالتزكية، بعد الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات، وفي انتظار استكمال الإجراءات خلال انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات التي تستضيفها دبي، وكذلك المؤتمر الذي يناقش مستقبل رياضات أصحاب الهمم في القارة الصفراء، وحفل جوائز التميّز الآسيوي، خلال الفترة من 2-7 فبراير المقبل، وتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بفندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبحضور محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لأعمال الجمعية العمومية والمؤتمر البارالمبي رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية.

رعاية

وأشاد محمد فاضل الهاملي بالإنجازات التي تحققها رياضات أصحاب الهمم في دولة الإمارات بفضل الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في تقديم كل الدعم لأصحاب الهمم، مقدماً الشكر كذلك لمجلس دبي الرياضي وللجنة المنظمة للمؤتمر وأعمال الجمعية العمومية، وقال: «نحن اليوم في عرس آسيوي جديد تستضيف فيه الإمارات حدثاً استثنائياً في عام التسامح، وهو المؤتمر وأعمال الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية، مما يؤكد على المكانة العالمية المرموقة التي باتت تحتلها الدولة على صعيد رياضات أصحاب الهمم، ومنح الثقة لماجد العصيمي ابن الإمارات لهو أكبر دليل على الجهد الكبير الذي بذل في الدورة الماضية».

كفاءة

وبدوره، قال ثاني جمعة بالرقاد: دولة الإمارات مستمرة في تأكيد مبادئها السامية من خلال شباب الإمارات، الذي يتولى المناصب القيادية ومنها رئاسة ماجد العصيمي للجنة البارالمبية الآسيوية، مشيراً إلى أن فوز ابن الإمارات ماجد العصيمي بالتزكية دليل على ما قدمه خلال الدورة الماضية، حيث استطاع أن يحتوي أهل آسيا ونجاح التنظيم لدورة الألعاب البارالمبية الماضية التي أقيمت في جاكرتا تحت قيادة إماراتية، وأضاف: المؤتمر يستضيف ورش عمل مصاحبة وفعاليات مهمة، فضلاً عن أعمال الجمعية العمومية التي تشهد مشاركة 45 دولة من آسيا، وهي النسخة الأكبر ونحن جاهزون لاستضافة هذا الحدث وإنجاحه.

نجاح

ومن جانبه، قدم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على قراره التاريخي باستضافة دبي لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، الذي يعد نقلة نوعية ونجاحاً كبيراً للجنة البارالمبية الآسيوية، كما قدم الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه ورعايته الدائمة لأصحاب الهمم وإلى اللجنة البارالمبية الإماراتية، كما شكر القائمين على رياضة أصحاب الهمم في الدولة، مؤكداً على أن الثقة الجديدة تضاعف من مسؤولياته نحو عهد جديد في قارة آسيا تدفع رياضات أصحاب الهمم للمزيد من التطوّر.

دعم

أكد ذيبان سالم المهيري، أمين عام اتحاد أصحاب الهمم، استعداد الاتحاد لتقديم كل سبل الدعم للجمعية العمومية، وللمؤتمر وللوفود المشاركة، وتذليل كافة العقبات أمام اللجنة المنظمة لخروج الحدث بالشكل الذي يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة.