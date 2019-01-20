المنصوري والفلاسي يخطفان الأضواء في «كايت سيرف دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف نجما منتخبنا الوطني لرياضة كايت سيرف، محمد عبيد المنصوري وراشد أحمد الفلاسي الأضواء، في أول أيام منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين في شاطئ جميرا، بمشاركة 90 متسابقاً ومتسابقة يمثلون أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم. وشهدت المنافسات التي حظيت في اليوم الأول بمتابعة من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير السباقات في النادي. وأحرز بطلنا محمد عبيد المنصوري المركز الأول في فئة توين تيب (مواطنين)، فيما حل زميله بالمنتخب الوطني راشد أحمد الفلاسي في المركز الثاني لهذه الفئة.

تألق عربي

وعرف الحدث تألقاً عربياً في باقي فئات توين تيب، حيث أحرز المغربي هشام تيريا، المصنف رقم 54 على العالم المركز الأول في فئة الرجال، تبعه في المركزين الثاني والثالث اللبنانيان نور دانداشي وديان سيتون. ونجح المتسابق اللبناني الصاعد جبرائيل قصاص في الفوز بالمركز الأول في فئة الناشئين توين تيب، متقدماً على باقي المنافسين ومن بينهم الفرنسي اليكس انسيدي الذي حل ثانياً والبريطاني هاري راسيل شاربي الذي احتل المركز الثالث.

ولدى السيدات كانت التألق من نصيب الموريشوسية شارليني ماري، ومواطنتها ماري جيرلدا جيووث واللتان تمكنتا من احتلال المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، متقدمتان على باقي المنافسات ومن بينهن اللبنانية سامية دييا والتي احتلت المركز الثالث.

هايدرو فويل

وتميزت منافسات هايدرو فويل سيدات ورجال بالإثارة، مع الظهور القوي للمصنفين الأوائل في العالم، والذين حرصوا على المشاركة في الحدث وكان العنوان الأبرز في هذه المنافسة تألق الفرنسيين والفرنسيات، الذين احتلوا الصدارة.

تألق

نجحت المتسابقة الفرنسية ديرين كليمينكي في التألق مجدداً، حيث احتلت المركز الأول لدى السيدات في (هايدرو فويل)، بينما نالت مواطنتها انجيليكو باربير المركز الثاني.