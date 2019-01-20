احتفالية لتبادل ثقافة الفروسية بين دبي والصين

المصدر: دبي - سيد صالح

شهدت دبي أول من أمس فعالية هي الأولى من نوعها لتبادل ثقافة الفروسية بين دبي والصين، وذلك احتفالاً بمرور 35 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات والصين.

أقيمت الفعالية في «قصر السلطان» بدبي، واستضافها «نادي دبي - الصين للفروسية»، بمشاركة مبادرة «هلا بالصين» ومجموعة «مراس»، بينما تولت «داي لايف انترناشيونال دبي وورلد سنترال» تنظيمها.

وكان من أبرز الحضور في الفعالية خالد علي الأعور، من «مجلس دبي الرياضي»؛ ومحمد سيد مرزوقي، من مبادرة «هلا بالصين»؛ وفريق الإدارة من مجموعة «مراس»؛ رئيسة رابطة السيدات الصينيات في الإمارات؛ وممثل من مجموعة «رواد الأعمال الصينيين حول العالم» في الإمارات.