مارات شاريبوف بطل دولية دبي لـ«شباب التنس»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج الروسي مارات شاريبوف بلقب النسخة 18 لبطولة دبي الدولية للتنس للشباب، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس، واختتمت منافساتها أمس على ملاعب ليجرلاند بنادي النصر، وشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة من 35 دولة من 5 قارات.

وتغلب شاريبوف في المباراة النهائية على البريطاني جويل بييرليوني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (4-6) و (6-1)و(7-6)، فيما توجت الفرنسية مايل ليكليركو بلقب فئات الفتيات، بعدما تغلبت على البلاروسية أليونا فاليي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-2)و(4-6)و(6-2).

اكتشاف المواهب

وفي بطولة تحت 8 و10 سنوات التي نظمها اتحاد الإمارات ضمن البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب، توجت أكاديمية زايد عباس للتنس بالمركز الأول وأكاديمية الإمارات بالمركز الثاني تحت 8 سنوات، وحصلت أكاديمية كلاك فرانسيس على المركز الأول في فئة تحت 10 سنوات، وبروجيكت سيرفيس للتنس على المركز الثاني ومدينة زايد الرياضية على المركز الثالث. وحضر مراسم تتويج الفائزين عبد الرحمن فلكناز نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس سابقا، وسارة باقر عضو الاتحاد الآسيوي للتنس، وناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، وأحمد سالم المهري مدير الأكاديميات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومراد أحمد مساعد المدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات جبل علي، وعبد القادر الرضا مدير ليجرلاند النصر وصلاح البراملي المدير الفني لاتحاد الإمارات للتنس.

نجاح كبير

وأكد ناصر المرزوقي أن النسخة 18 لدولية دبي لتنس الشباب حققت نجاحاً كبيراً مقارنة بالنسخ السابقة، حيث شهدت التصفيات مشاركة 60 لاعباً ولاعبة من أجل الحصول على 8 مقاعد في الجدول النهائي للمنافسات بواقع 4 في بطولة الذكور و4 في منافسات الإناث، ما يؤكد السمعة الجيدة التي أصبحت تحتلها بطولة دبي على الصعيد الدولي، وأضاف: قمنا بتنظيم بطولتين للشباب في الفترة الأخيرة، الأولى الأسبوع الماضي بالفجيرة والبطولة الحالية بدبي وسنخاطب الاتحاد الدولي لإضافة بطولة ثالثة في العام المقبل يسبق موعدها بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

سعادة

صرح شاريبوف أنه سعيد بالتتويج بلقب بطولة دبي للمرة الأولى، مشيراً إلى أنه يتدرب في صربيا ويعتبر السويسري روجيه فيدرر مثله الأعلى وأنه يتمنى أن يشارك يوماً ما في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.