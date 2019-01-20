«كوماندو جروب» بطل دولية الفجيرة للجوجيتسو

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

اختتمت بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، منافسات نسختها الخامسة أمس، وسط مشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات، ولاعبين من 46 نادياً محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتشهد البطولة نمواً في أعداد اللاعبين المشاركين بنسبة 20 %، مقارنة بالنسخة الماضية. وجاء نادي «كوماندو جروب» في المركز الأول، برصيد 4040 نقطة، وتلاه نادي الوحدة في المركز الثاني، بإجمالي 2472 نقطة، ونادي «إيه إف إن تي» في المركز الثالث بإجمالي 2011 نقطة. وشهدت البطولة حضوراً استثنائياً من الجمهور والمتابعين والمهتمين بمنافسات بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة، لدعم لاعبيهم وأنديتهم.

حضور مميز

وحضر البطولة في اليوم الثاني، الدكتور محمد سعيد الكندي، وفيصل حارب الذباحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعلياء سليمان الريايسة عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الرياضي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ويوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

مستوى البطولة

وأعربت علياء سليمان الريايسة عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن فخرها بالمستوى الذي ظهرت به بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وثمّنت الدور المتميز لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، للخروج ببطولة استثنائية، سواء من حيث إعداد اللاعبين، أو مستوياتهم الفنية، والمشاركات التي تميزت بها البطولة، والتي تعتبر افتتاحية للبطولات الدولية لعام 2019. وأشارت سعادتها إلى أن الحضور الجماهيري للمنافسات في الفجيرة، يؤكد حجم الاهتمام الجماهيري من أندية ومتابعين وأهالٍ لتشجيع لاعبيهم المفضلين.

دعم القيادة

من جانبه، ثمّن يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الدعم اللا محدود، الذي قدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لرعايته الكريمة للبطولة، ما أسهم في تعزيز مكانة البطولة، واستقطابها نخبة من اللاعبين.

وأكد البطران، أن البطولة في يومها الثاني، شهدت تطورات كبيرة من حيث المستوى الفني القوي للاعبين، بهدف سعيهم نحو رفع تصنيفهم، والوصول في النهاية إلى منصة التتويج بنهاية الموسم الرياضي.

وتوقع البطران، أن تشهد البطولات والمنافسات المقبلة، ضمن الموسم الرياضي 2018 ـ 2019، تطورات جديدة، ومشاركة لاعبين استثنائيين، وذلك في ظل دخول الأندية في سباق الصعود على سلم التصنيف المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في طريقهم نحو الفوز بدرع التفوق، الذي يمنحه الاتحاد سنوياً لأفضل نادٍ من حيث نقاط التصنيف والمشاركات النوعية المسجلة على مدار الموسم.

حصد الذهب

وقالت اللاعبة مها الهنائي، التي فازت بذهبية وزن 55 كيلو غراماً عن فئة الحزام البنفسجي، إنها واجهت منافسة قوية، ولكن عزيمتها وإصرارها المستمرين على تحقيق الفوز، كانا حافزاً للوصول إلى منصة التتويج وإحراز الذهب. وأشارت الهنائي إلى أنها استفادت من مشاركتها الأسبوع الماضي، بمنافسات جولة أبوظبي جراند سلام، التي أحرزت فيها المركز الثاني، وهي مقدمة لمواصلة الفوز والتميز في البطولات المحلية والدولية الأخرى، ضمن الموسم الرياضي 2018 ـ 2019.

تتويج الدوليين

أعربت غابرييل بيسينها الفائزة بذهبية وزن 90 كيلو غراماً عن فئة الحزام البني، عن سعادتها بالمشاركة في هذه البطولة التي تحظى بأهمية كبيرة بين لاعبي الجوجيتسو، مشيرة إلى أن أجواء البطولة، تعزز الثقة بالنفس، والقدرة على تحقيق الفوز. وعبّرت بيسينها، التي شاركت الأسبوع الماضي في بطولة أبوظبي جراند سلام، عن إعجابها بمستوى التنظيم الذي حظيت به البطولة، والتي نجحت باستقطاب لاعبين من مختلف المستويات والجنسيات، في مشهد يحاكي أهم البطولات العالمية.

دعم

أكد نادر أبو شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أن البطولة حظيت بأعلى مستويات الدعم من القيادة الرشيدة، ما جعل استضافتها وفق أعلى المعايير والمستويات.