أبناء الشهداء يشاركون أصحاب الهمم تحضيرات «الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت اللجنة المنظمة لـ«الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، فعالية رياضية ثقافية متنوعة تحت شعار «نلعب معاً»، شارك فيها عدد من أبناء الشيوخ وأبناء الشهداء الأبرار وأسرهم وأصحاب الهمم المشاركين في الأولمبياد الخاص.

وتعكس الفعالية، التي أقيمت في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، التناغم والانسجام الكامل بين جميع فئات المجتمع في ربوع إمارات التسامح. وشهدت الفعالية الرياضية تفاعلاً كبيراً بين المشاركين، من خلال المسابقات والأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية التي تضمنتها، إضافة مباريات كرة القدم بين الأولاد، والبولينغ وتنس الطاولة للبنات.