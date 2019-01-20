المعمري يترشح لرئاسة «آسيوي القوى»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قدم ناصر سلطان المعمري نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتي نائب رئيس اتحاد غرب آسيا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي منذ 2015 ، ترشحه رسمياً لمنصبي رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب الرئيس ، على أن يختار أحد المنصبين قبل الانتخابات المقررة من 21 إلى 23 أبريل المقبل ويحظى ترشح المعمري، بمباركة اللجنة الأولمبية، والهيئة العامة للرياضة.

وتوجه المعمري،بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية ، لدعمه ترشحه، وإلى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة ، ومعالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية ، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة،وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد ،وصلاح الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية ، على دعمهم له ،كما توجه بالشكر إلى المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد القوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لتذليله الصعاب أمام ترشحه.