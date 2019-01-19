عبد الله الكعبي: نرصد أدء قضاة ملاعب اليد لتصحيح الأخطاء

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام بأن مجلس إدارة اتحاد اللعبة، أخذ على عاتقه تبني الأفكار والمبادرات الطموحة للارتقاء باللعبة، ومثلما يهتم الاتحاد باللاعبين والمدربين، هناك اهتمام على مستوى التحكيم ، وكشف أن لجنة الحكام ترصد بكل دقة الملاحظات حول مسيرة الحكام وحتى المراقبين الفنيين خلال قيادتهم للمباريات، وتحرص على عقد اجتماعات أسبوعية للوقوف على الإيجابيات لاستثمارها مستقبلاً، والسلبيات التي تشهدها بعض المباريات لتصحيح الأخطاء والتي ظهرت بشكل واضح وغير مقبول لنا كما هو عند بعض الأندية، وأكد الكعبي أن لجنة الحكام تعمل بمبدأي الثواب والعقاب، بشكل متوازن بين الجميع، وكشف انه ولأول مرة تم اتخاذ العديد من العقوبات على بعض الحكام نتيجة بعض الأخطاء في بعض المباريات.دور مهم

وأضاف : ندرك الدور المهم للحكام في مسيرة النجاح الذي ننشده ،وخاصة أن عدداً من الأندية تحمل بعض الحكام، خسارة مبارياتها ووصل الأمر لرغبة بعض الأندية بالتدخل في اختيار حكام مبارياتها وطالب البعض بالاستعانة بحكام من الخارج، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً لقناعتنا بكفاءة ونزاهة قضاة ملاعبنا.

وأوضح الكعبي أن اللجنة تستهدف توسيع قاعدة الحكام من الجنسين، و استقطب مشروع الحكم الصغير اكثر من 17 حكماً من اللاعبين الصغار بالأندية، إضافة لانضمام العديد من بنات الإمارات وعدد من المقيمات.