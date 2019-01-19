ختام البطولة المفتوحة لـ«الكايت سيرف» في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم، في شاطئ جميرا خلف مركز (صن سيت) فعاليات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى) التي انطلقت أمس، بتنظيم وإشراف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018-2019 وبمشاركة أكثر من 60 متسابقاً يمثلون 20 دولة، وتابع فعاليات اليوم الأول وحضر منافسات الفترة الصباحية الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة التجديف والتزحلق على الماء وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات إلى جانب جمهور غفير من محبي الرياضات البحرية وعشاق رياضة كايت سيرف التي تحظي بمكانة خاصة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة على أرض الدولة، وشهدت البطولة في يومها الأول إقبالاً كبيراً من محبي هذه الرياضة خاصة مع قدوم ومشاركة أربعة متسابقين يمثلون نخبة المصنفين الأوائل في العالم من فرنسا وبولندا وسفراء فريق (ايناتا) العالمي فضلاً عن مشاركة نجوم منتخبنا الوطني الذين يستحقون لخوض الكثير من الاستحقاقات الدولية والمحلية في الفترة المقبلة.

منافسات اليوم

ويتنافس المشاركون والمشاركات اليوم، على ألقاب فئات مختلفة في سباقات هايدروفويل والمهارات المفتوحة (فري ستايل) والتي ستشكل أهمية خاصة اليوم مع المشاركة الكبيرة من الجنسين وأيضا المحترفين والهواة إضافة إلى منافسات (توين تيب) تشمل فئات الرجال والسيدات والناشئين، ويتوقع أن يكون ختام الجولة الأولى في شاطئ جميرا، مسكاً، خاصة مع الأجواء المتميزة وحالة البحر مع ارتفاع معدل سرعات الرياح بين 15-22 عقدة وهو أمر يفضله عشاق هذه الرياضة للمزيد من الإثارة والتشويق الذين قدموا البارحة صورة رائعة من التنافس الجميل.

شكر وإشادة

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، الشكر الجزيل إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومجلس الإدارة على استضافة الحدث للمرة الثانية على التوالي وزيادة جولات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف والتي أصبحت هذا العام من مرحلتين الأمر الذي يعزز من فرص انتشار هذه الرياضة وتعريفها بالمجتمع، وأبدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إعجابه الشديد بالتنظيم الاحترافي والمتميز لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشيداً بالمتابعة الكبيرة والحثيثة من قبل مجلس إدارة النادي الأمر الذي انعكس في إخراج الحدث بثوب جميل من اليوم الأول مؤكداً رضا المشاركين وخاصة المصنفين العالميين الذين قدموا لخوض تحدي المنافسات في دبي.

درع

تلقى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، درعاً تذكارية من علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات وذلك تقديراً لدوره المتميز ودعمه المتميز لفعاليات البطولة.