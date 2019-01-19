المطاردة الثنائية على صدارة دوري السلة مستمرة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

استمرت الأوضاع في صدارة مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال، كما هي عليه، حيث السباق والمطاردة الثنائية مستمرة، بين حامل اللقب شباب الأهلي والنصر بوصولهما معاً للنقطة 29 بعد تحقيقهما الفوز رقم 14، وجاء فوز العميد على حساب بني ياس بنتيجة 88-74، وشباب الأهلي على الوصل بنتيجة 85-59، في المباراتين اللتين أقيمتا لحساب الجولة السادسة لمرحلة إياب الدور التمهيدي، كما شهدت الجولة، حسم الشارقة «ديربي» الإمارة الباسمة لصالحه عقب فوزه على ضيفه البطائح 96-86، وعاد الوحدة لسكة الانتصارات بفوزه على مضيفه العين 77-75، فيما واصل الظفرة نتائجه الإيجابية بفوزه على الجزيرة بنتيجة 74-64 في المباراة التي جمعتهما على صالة المعمورة.

فارق الأهداف

وبهذه النتائج لعب فارق الأهداف دور الفيصل في فض الشراكة لصالح النصر الذي سجل خلال مبارياتهما الـ 15 1420 نقطة مقابل 1119 نقطة تلقتها سلته، فيما سجل شباب الأهلي 1303 نقاط مقابل 983 نقطة تلقتها سلته، وصعد الشارقة إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل صاحب المركز الرابع، وحافظ البطائح على مركزه الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن كل من بني ياس والظفرة شريكي المركز السابع، فيما أهدى انتصار الوحدة نقطته الـ 18 وفرض نفسه شريكاً مع الجزيرة في المركز الثامن، ويقبع العين في المركز العاشر والأخير برصيد 15 نقطة.