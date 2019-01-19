صقور «إف 3 كيه» تحلق في كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

سجلت منافسات اليوم الثالث لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، حضوراً مميزاً بمشاركة أعداد كبيرة من الصقارين في مسابقات «جير قرموشة فرخ وجرناس»، إذ شهدت الأشواط الخمسة التي أقيمت أمس منافسات قوية، من أجل نيل المراكز الأولى في النسخة السادسة من البطولة، التي يبلغ إجمالي جوائزها 27 مليون درهم، وكانت السيطرة التامة لفريق «إف 3 كيه» في أغلب الجوائز، حيث انتزع الصقر «51» للفريق جائزة شوط الرمز في أول أشواط فئة جير قرموشة فرخ، بعد أن أنهى الشوط متفوقاً بفارق 0.063 جزء من الثانية عن الصقر «34» من فريق إف 3 آر، وحل ثالثاً الصقر «ظن» من فريق إف 3 كيه، وواصل فريق إف 3 كيه تألقه، وفاز بالشوط الثاني لمسابقات التلواح فئة جير قرموشة فرخ، عبر الصقر «كيو إيه 89» ليحصل على جائزة الشوط سيارة ودرع، فيما حل الصقر «26» من فريق الظفرة 1 ثانياً، وجاء ثالثاً الصقر «سي 22» من فريق اليلايس، وشهد الشوط الثالث استمرار صدارة فريق إف 3 كيه بعد فوز الصقر «كيو إم إل» بالمركز الأول، فيما حل ثانياً «سي 28» من فريق اليلايس، وثالثاً جاء «جي 444» من فريق إم أر إم.

فئة الجرناس

وانتقلت المنافسات لفئة الجرناس وحلق في صدارة الشوط الأول «جي 18» من فريق الظفرة 1، وحصل على سيارة ودرع، وحل ثانياً «كوفي» من فريق إف 3 كيه، وثالثاً جاء«سي 51» من فريق اليلايس، واختتمت منافسات أمس بالشوط الثاني للقرموشة جرناس، الذي حلق بلقبه الصقر «109» من فريق إف 3 كيه، وحصل على سيارة ودرع، وفي الوصافة جاء «جي 13» من فريق الظفرة 1، وثالثاً «جي 157» من نفس الفريق، وتوج الفائزين عقب نهاية المنافسات، خلف محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، بحضور سلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي.

دعم القيادة

ووجه فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والسخي لرياضة الصيد بالصقور، مؤكداً أنه لولا الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة لما تحققت النجاحات على أرض الواقع، وقال: بكل تأكيد قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم تراث الآباء والأجداد والمحافظة عليه، ونحن نسير على النهج، ونعاهد قيادتنا وأنفسنا بالسعي نحو المزيد من النجاحات المستقبلية، وأشاد بالنجاح الباهر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أنها للعام السادس على التوالي تحقق نجاحات منقطعة النظير على مختلف الأصعدة، وشدد أن مشاركة ما يقرب من 2500 صقر تؤكد مدى قوة البطولة وحرص الجميع على التواجد والمشاركة فيها.

برنامج

تتواصل اليوم أحداث البطولة، بإقامة منافسات فئة جير بيور للفرخ والجرناس لأصحاب السمو الشيوخ، وتتضمن خمسة أشواط هي الرمز وشوطا فرخ وشوطا جرناس.