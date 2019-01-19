عبد الله المري يهنئ فريق شرطة دبي بطل اللياقة والتحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي الفائز ببطولة اللياقة والتحدي (5)، في فئتي الفرق والفردي، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد علي فهد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري، والعقيد خلفان عبيد علي الجلاف، مدير إدارة الشؤون الرياضة، وعدد من الضباط والمكرمين، وأقيمت البطولة في إمارة رأس الخيمة، بتنظيم من اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وأثنى اللواء المري على ما حققه الفريق في البطولة والنتائج الإيجابية التي جاءت بفضل سواعد الأبطال، ودعاهم إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية.