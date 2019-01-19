«بساط التسامح» يدشّن دولية الفجيرة للجوجيتسو

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو أمس، وسط مشاركة قوية من اللاعبين المحترفين الدوليين فوق 16 عاماً ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة (بدون بدلة) للفوز بالميداليات الملونة.

وأشعل «بساط التسامح» الحماسة في صفوف اللاعبين، بهدف الفوز والوصول إلى منصة التتويج الأولى في عام التسامح، وذلك في أعقاب تسمية اتحاد الإمارات للجوجيتسو البساط الرئيس للبطولة باسم «بساط التسامح»، وتعميمها على جميع بطولات الجوجيتسو خلال العام الجاري. وحضر منافسات اليوم الأول العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومحمد بن عامر ممثل الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية.

معايير التنظيم

وقال العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية: نفخر باستضافتنا هذا الحدث المتميز، والجهود الرامية إلى إنجاح هذه البطولة المهمة، وكلنا ثقة بقدراتنا على تنظيم البطولة وفق أرقى المعايير.

وأوضح: «انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة نحن نسعى جاهدين للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، ولتأمين فرص متكافئة للمنافسة على ألقابها وكؤوسها».

وأشار إلى أنه عاماً تلو عام نشهد تطورات ملموسة على صعيد تنظيم البطولة، وذلك بفضل التعاون المستمر والقائم بين مختلف الأطراف المعنية، ولكن ما يميزها استضافة مجمع زايد الرياضي للمنافسات ما أسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات شكلاً ومضموناً.

واعتبر الزيودي أن هذه البطولة حظيت بأهمية خاصة، وذلك من خلال إطلاق «بساط التسامح»، في مبادرة تحمل في طياتها أسمى معاني الفخر بأن تكون إمارة الفجيرة أول مكان يطبق هذه المبادرة على مستوى رياضة الجوجيتسو.

تعزيز التنوع

أكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو تعد من أهم المنافسات الرئيسة ضمن الموسم الرياضي 2018 – 2019، والتي تدعم وتعزز مبدأ التنوع في الوصول إلى جماهير اللعبة ومتابعيها ولاعبيها على مستوى إمارات الدولة.

وأضاف البطران: «اليوم في الفجيرة، نشهد حالة من الفخر والسعادة بين مختلف الأطراف والمشاركين فيها، بالنظر إلى مشاركة نخبة من اللاعبين العالميين والمتميزين في الدولة، وأكثر ما ميزها اليوم هو جمهورها الذي يتمتع بخصوصية وأهمية كبيرين».

وأوضح البطران أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً استراتيجياً يدعم مهمتنا في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في «جاكرتا 2018»، ولنؤكد للعالم أننا قادرون على تحقيق الفوز ورفع اسم الإمارات عالياً.

أهمية خاصة للفجيرة

من جانبه أكد عبدالله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن إمارة الفجيرة تعد من المحطات الاستراتيجية ضمن منافسات الموسم الرياضي 2018 – 2019، باعتبارها مركزاً رئيساً لاستقطاب جميع اللاعبين ومن مختلف الفئات والجنسيات على مستوى الدولة.

وأشار الزعابي إلى أن الفترة الماضية شهدت إقامة بطولات متتالية أسهمت في رفع مستوى اللاعبين، وهو ما نتلمسه في اهتمام القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة لتعزيز وإنجاح البطولات ودورها في بناء المهارات والقدرات.

وأوضح الزعابي، أن بطولة الفجيرة استقطبت في يومها الأول عدداً كبيراً من المدربين ومستكشفي المواهب للتعرف على القدرات والكفاءات الجديدة، والتي يمكن ضمها للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

بداية المنافسات

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات اللاعبين من الرجال والناشئين (بدون بدلة) على خمسة أبسطة، فيما ستجري في اليوم الثاني منافسات اللاعبات من السيدات (بالبدلة) في جميع الفئات على 7 أبسطة، والتي ستتوزع على خمسة أحزمة، هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود، وتتضمن 7 أوزان لكل حزام. كما سيقوم على تحكيمها 13 حكماً.

وأكد إبراهيم عبدالله الحوسني المحكم والمدرب أن أهم ما يميز منافسات اليوم الأول من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو أنها (بدون بدلة)، والتي تعد واحدة من أكثر المنافسات تشويقاً بالنظر إلى طبيعة اللعب والتقنيات الفنية التي يتوجب على اللاعبين اتباعها. وأضاف الحوسني، تعتمد منافسات اليوم الأول (بدون بدلة) على المهارات البدنية والقدرة على اللعب والتحمل لأنها لا تتيح للاعبين إمكانية استخدام القبضة بإحكام على المنافس مقارنة بمنافسات «بالبدلة».

وأشار الحوسني إلى أن فريق التحكيم المشارك اليوم يناهز 13 حكماً موزعين على 5 أبسطة بهدف متابعة وتحكيم المنافسات وفق أفضل المعايير.

تصنيف

تتميز بطولة الفجيرة باعتبارها واحدة من المحطات الرئيسة في مسيرة اللاعبين المحترفين فوق 16 عاماً ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة، بهدف رفع مستوى تصنيفهم العالمي، وحجز مكان لهم على منصة التكريم.