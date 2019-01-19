بيترير بطل «واقف جي بي 1» للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أمس منافسات وتحدي الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بتألق ومشاركة الأبطال والمحترفين في عالم الرياضات البحرية والدراجات المائية بالتحديد، وكان كاسر الأمواج مسرحاً مهماً لانطلاق عشر فئات عبر البطولة القوية والتي شارك من خلالها 60 متسابقاً توزعوا على مختلف الفئات. وحصد من خلال فئة المركز الأول بطل الفيكتوري كيفين بيترير، وحل في المركز الثاني الفرنسي رافاييل ماورين، في حين كان المركز الثالث من نصيب مواطنه ستيفن دولياك. وفِي فئة جالس جي بي ٢ حلق بالمركز الأول عبدالله الحمادي، وجاء في المركز الثاني عامر حوير وثالثاً سالم محسن وجميعهم من الإمارات لتكون منصة إماراتية خالصة.

الحمادي أولاً

وفِي فئة واقف جي بي ٢ تمكن من إحراز المركز الأول الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الحمادي، وجاء في المركز الثاني الإماراتي سلطان عيسى الحمادي، وثالثاً الكويتي سالم أيمن المطوع، وفي فئة جالس جي بي ٢ تألق سلمان يونس العوضي بإحراز المركز الأول وحل ثانياً خالد سلمان المازمي وثالثاً مانع حبيب المرزوقي لتكون ثاني منصة إماراتية خالصة أيضاً من خلال تفاصيل السباق، وجاء تحدي فئة واقف للناشئين ٣،٣ لتهدي المركز الأول إلى أحمد عيسى الحمادي، وجاء ثانياً الكويتي شاهين إبراهيم جواد رمضان، وثالثاً الإماراتي حميد خالد المطروشي.

فوز كويتي

وفي فئة جالس جي بي 4 حل في المركز الأول يوسف بيان الخلفان من الكويت، وثانياً أحمد عبدالعزيز الخضاري من الكويت وثالثاً يوسف سعود الخوري من الإمارات، فيما تألق في فئة جالس للمحترفين جي بي 1 الكويتي محمد إبراهيم بو ربيع بإحراز المركز الأول، وحل ثانياً راشد الطاير نجم فريق أبوظبي من الإمارات، وثالثاً سينجي كاجزاكي من اليابان وفي فئة واقف للناشئين جي بي 3,1 حل في المركز الأول الكويتي فارس إبراهيم جواد وحل ثانياً حمدان سعيد جابر من الإمارات وثالثاً سهيل راشد الطاير من الإمارات، وفي فئة واقف للناشئين 3,2 تمكن من تحقيق المركز الأول علي عيسى آل علي من الإمارات وحل ثانياً عمر عيسى أحمد الحمادي من الإمارات، وواصل البطل الإماراتي راشد الملا تألقه وتفوقه بإحراز المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية وحل ثانياً محمد علي جابر الهاملي وثالثاً عبدالجليل.

تكريم

حضر تكريم الأبطال سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وناصر الظاهري مشرف عام السباق.