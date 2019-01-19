لاوري يتألق في بطولة «إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تابع الايرلندي شاين لاوري تألقه في اليوم الثالث من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، حيث أحرز 67 نقطة وثلاثاً تحت المعدل في طريقه نحو الجولة النهائية.

وقد عززت مجموعة من ثلاث ضربات (بيردي -1 تحت المعدل) متتالية في الحفر 6، و7، و8 مركزه ليتصدر اليوم الثالث على التوالي. وقال لاوري: «شعرت براحة شديدة اليوم وأنا سعيد للغاية بما حققته.

نحن نلعب الآن في ملعب عالمي ذي تحديات صعبة، ويتوجب علي المنافسة بشراسة غداً». ومن أبرز ما حققه ريتشارد ستيرن خلال جولته هي ضربة في الحفرة العاشرة ليسجل 69 نقطة. وعلى بعد ثلاث نقاط فقط من لاوري، يأمل ستيرن أن يحالفه الحظ لتسجيل أول فوز له في جولة أوروبية منذ عام 2013.