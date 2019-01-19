الكشف عن استضافة دبي الانتخابات البارالمبية الآسيوية اليوم

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يعقد صباح اليوم بفندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي، المؤتمر الصحافي للإعلان عن استضافة مدينة دبي، أعمال الجمعية العمومية وانتخابات اللجنة البارالمبية الآسيوية، في الفترة من 2-7 فبراير المقبل، والتي تشهد مشاركة ممثلي 45 دولة آسيوية ومشاركة العديد من الشخصيات الرياضية المحلية والعالمية البارزة بالإضافة لكبار الشخصيات ضيوف المؤتمر.

وتعد استضافة دبي لأعمال الجمعية العمومية والانتخابات، ترجمة حقيقية لوعي ودعم القيادة لفئة أصحاب الهمم، وتأكيد وتعزيز دور ومكانة الدولة في دعم الحركة البارالمبية الآسيوية والعالمية، والحفاظ على مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في الإمارات، والاحتفاظ برئاسة اللجنة .