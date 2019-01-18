ميرزا: تتويج 3 دراجين من الإمارات يؤكد تفوقنا

المصدر: دبي-البيان الرياضي

كشف يوسف ميرزا، أن سباق السلم للدراجات الهوائية، أصبح محطة مهمة ضمن أجندته السنوية، وكذلك لكافة الدراجين في الإمارات، سواء محترفين أو هواة، وحتى المقيمين، وقال : تتويج 3 دراجين من الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى، يؤكد تفوقنا في هذه الرياضة بالمنطقة، وسنحاول مواصلة العمل، حتى نعزز مكاسبنا في بقية الاستحقاقات.

واكد أنه حرص على المشاركة بالسباق، رغم وصوله قبل يوم واحد، بعد عودته من بطولة آسيا للمضمار، التي أقيمت في إندونيسيا، مشيراً إلى أن مشاركة دراجي دول مجلس التعاون، زاد المنافسة والإثارة، وقال: في مثل هذه السباقات، نركز على تحديد عوامل النجاح، ليست القوة أو الهجوم، بل الرياح، يمكن استغلالها كعامل أساسي للتخلص من الخصوم، وتوظيفه، في أقل من 5 ثوان، عليك أن تأخذ الفرصة،وهذا ما قمنا به بعد 40 كم من خط الانطلاق، وهو ما يحسب لنا.

وأضاف: النسخة الثالثة، جاءت بطعم آخر، وبمنافسة قوية، نظراً لمشاركة محترفي مجلس التعاون، وهو قرار موفّق من اللجنة المنظمة، لتطوير السباق، وتحويله إلى محفل خليجي.

تطور

وأوضح ميرزا أن السباق يشهد تطوراً من عام إلى آخر، ما يخلق حافزاًللدراجين، خاصة أن جوائزه المالية الأغلى من بين كل السباقات، موقال: جميعنا فائز، سواء أنا أو غيري من المتسابقين، والأجواء كانت رائعة، رغم سرعة الرياح، التي أرهقت البعض.

وكشف ميرزا أن الظروف التي أقيم فيها السباق، بسبب قوة الرياح، تحتاج إلى الخبرة ، مؤكداً التزام كل عناصر فريقه بخطة المدرب،