يوسف ميرزا يحتفظ بلقب سباق السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس أبطال الجولة الثانية للنسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واقيم السباق بمضمار القدرة للدراجات الهوائية، ونجح الدراج يوسف ميرزا في الاحتفاظ باللقب بزمن قدره 2:52:14:093 ساعة وحل ماجد البلوشي بزمن 2:52:14:99 ساعة، وجاء محمد المنصوري في المركز الثالث بـتوقيت 2:52:35:48 ساعة.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم،بتكريم الجهات الداعمة للسباق وفي مقدمتها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المشتريات والتمويل للجهة المنظمة للحدث، والقيادة العامة لشرطة دبي، شركة مراس، دبي القابضة، قناة دبي الرياضية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المكتب الهندسي، الطاير للسيارات ، فورد السيارة الرسمية للسباق، اتحادات الإمارات للدراجات الهوائية واتحادات الدراجات في السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعمير جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

جوائز

وبلغت قيمة الجوائز المالية للجولة الثانية مليون درهم، حصل منها صاحب المركز الأول على 200 ألف درهم، والمركز الثاني على 150 ألف درهم، و100 ألف درهم للمركز الثالث.

وامتدت الجولة الثانية التي خصصت لفئة المحترفين والنخبة لمسافة 124 كلم وشهد مشاركة 86 دراجاً منهم 40 دراجاً من اتحادات مجلس التعاون، السعودية والكويت والبحرين وعمان إضافة إلى دراجي المنتخب الوطني و10 دراجين تأهلوا من سباق الهواة الذي أقيم الشهر الماضي.

وتعد سباقات السلم الأضخم من نوعها على صعيد الجوائز المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم موزعة على 3 جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى في شهر ديسمبر الماضي لفئة الهواة الإماراتيين، والجولة الثانية أمس، على أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة 7 فبراير المقبل وسيكون مخصصاً لفئة الهواة الإماراتيين.

إثارة

وعبر عمير جمعة الفلاسي رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بنجاح السباق الذي جاء قوّياً منذ الانطلاقة وتميز بالحماس والإثارة، نظراً لمشاركة دراجين محترفين وأصحاب خبرة سواء المواطنين أو دراجي مجلس التعاون أو الدراجين المقيمين في الدولة وفي مقدمتهم الدراج الروسي فلادمير غوسيف صاحب القميص الأبيض في أحد سباقات طواف فرنسا.

وأكد الفلاسي، أن إدراج فئة الدراجين الخليجيين كانت فكرة موفقة لأنها زادت الإثارة وأوجدت منافسة قوية بين المتسابقين، وهو ما يعزز الهدف الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قدرات الشباب الإماراتيين ورفع مستوياتهم في هذه الرياضة المتكاملة، وحتى يكون نواة لنشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة بينهم.

وأكد عمير الفلاسي أن وصول سباق السلم للدراجات الهوائية إلى هذا المستوى الرائع بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال: يسعدنا مشاركة دراجي دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتأكيد هذه المشاركة رفعت المستوى الفني للسباق وعززت نجاحاته السابقة.

وأوضح الفلاسي أن ما يميز السباق أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى إقامته في مضمار صحراوي مفتوح ما يرفع درجة الحماس والإثارة بين المتسابقين.

تميز

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن السباق جاء مميزا وحماسيا لأنه ولد قوياً وكبيراً بفضل ما يحظى به من دعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يحرص سموه على تشجيع الشباب على ممارسة كافة الرياضات وخاصة الدراجات الهوائية الرياضة المتكاملة. وقال: المشاركة الكبيرة من الدراجين المواطنين الهواة والمحترفين ومن دول مجلس التعاون والدراجين المقيمين في الدولة يعطينا فكرة عن أهمية هذا السباق الذي أصبح عالمياً.

حدث فريد

وأكد الدراج السعودي عمر الجار الله، أن سباق السلم للدراجات الهوائية حدث فريد من نوعه، لأنه جمع أفضل الدراجين في المنطقة، كما أنه ولد كبيراً بفضل ما يحظى به من رعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقال: يفخر أبناء السعودية والخليج بشكل عام بالمشاركة في هذا السباق، الذي كنا نتمنى أن نكون جزءاً منه منذ العام الماضي، ونشكر اللجنة المنظمة على منحنا هذه الفرصة في النسخة الحاليّة.

وأوضح الدراج السعودي، أن سباق السلم من أفضل السباقات في المنطقة، نظراً لإقامته في مضمار صحراوي وجوائزه القيّمة، وقال: جميع الدراجين كانوا متحفزين للمشاركة في السباق والفوز بالمركز الأول، وهو ما أوجد تنافساً قوياً على مدار السباق سواء من الهواة أو حتى المحترفين.

وأصبح عمر الجار الله دراجاً محترفاً ضمن المنتخب السعودي، بعدما توّج العام الماضي بطلاً لسباق الهواة في المملكة العربية السعودية.

تنظيم عالمي

واكد الدراج سلمان الصفار من منتخب الكويت، أن سباق السلم للدراجات الهوائية، جاء بتنظيم عالمي، لا يقل عن السباقات الكبرى، من حيث التغطية الإعلامية، وقيمة الجوائز العالية، وترتيبات المضمار، وقال: نفخر بأن يكون لنا سباق بهذا المستوى في منطقة الخليج، ونشكر اللجنة المنظمة على منحنا فرصة المشاركة للمرة الأولى، وأعتقد أننا سنسهم جميعاً في الارتقاء بهذه الرياضة، التي تحظى في الإمارات بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة. وأضاف: المنافسة جاءت قوية، بحكم مشاركة أفضل 10 متسابقين من كل دولة خليجية، إضافة إلى دراجين محترفين مقيمين في الإمارات، مثل الروسي فلاديمير، الذي يعتبر أحد أفضل الدراجين في أوروبا والعالم، زادت الرياح الشديدة والأتربة من الإثارة. وتابع: كنا في العام الماضي من المتابعين للسباق، من خلال قناة دبي الرياضية، وكان قوياً، بمشاركة بطل آسيا والإمارات يوسف ميرزا، وكما كان متوقعاً، جاء السباق قوياً وصعباً.