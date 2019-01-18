خليفة الدراي: لا إصابات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، إن المؤسسة اعتادت على تأمين الفعاليات والمسابقات الرياضية، وتأمين جميع المشاركين فيها حرصاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن خدمات الإسعاف كانت متواجدة على طول مسار السباق، الذي لم يشهد أي إصابة باستثناء بعض حالات الإرهاق.

وأوضح خليفة الدراي أن عملية تأمين المتسابقين تمت بأعلى درجات العناية والحرص على سلامة المشاركين، والاستجابة السريعة لأي طارئ أو حادث، لافتاً إلى أن 3 سيارات من نوع بولاريس الجديدة التي أطلق عليها اسم الإسعاف المتطورة تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة وتتسع لمسعفين.

وأضاف الدراي، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحتفظ بنقاط إسعافية مجهزة في منطقة القدرة، وقدمت خدماتها للمتسابقين عند الحاجة، كما خصصت طبيب الطوارئ على أهبة الاستعداد، مشيراً إلى أن إسعاف دبي تدخل لإسعاف بعض الدراجين بسبب الإرهاق.