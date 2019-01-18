ألوان «كايت سيرف» ترسم لوحة جميلة في شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، في شواطئ دبي وتحديداً شاطئ جميرا خلف مركز (صن سيت) فعاليات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018 ـ 2019، وأكملت اللجنة المنظمة في النادي وبالتعاون مع بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف رئيس لجنة التجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان كافة الترتيبات اللازمة لبدء المنافسات منذ الصباح، وتستمر حتى المساء، فيما سيكون مسك ختام الحدث يوم غد في نفس المكان والموعد، ويصل عدد المشاركين والمشاركات إلى أكثر من 60 متسابقاً يتقدمهم نخبة المصنفين الأوائل في العالم نجوم فرنسا وبولندا وسفراء فريق (ايناتا) العالمي، فضلاً عن نجوم منتخبنا الوطني ومحبي الرياضة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة.

12 مسابقة

ومن المنتظر أن يتنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب 12 مسابقة 8 منها في اليوم الأول، وذلك على فئات مختلفة في سباقات هايدروفويل والمهارات المفتوحة (فري ستايل) ومنافسات (توين تيب) تشمل فئات الرجال والسيدات والناشئين، حيث سيكون مسك الختام في شاطئ جميرا غداً، خاصة مع أجواء وحالة البحر والتي تصل سرعات الرياح فيها إلى 15 ـ 22 عقدة وهو أمر يفضله عشاق هذه الرياضة للمزيد من الإثارة والتشويق.

مواصلة النجاح

ووجهت اللجنة المنظمة في النادي برئاسة هزيم محمد القمزي مدير السباقات الشكر الجزيل إلى لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على دعمه واهتمامه الشخصي بإقامة المنافسات في شاطئ دبي وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق للحدث في العام الماضي في ظهوره الرسمي الأول في روزنامة الفعاليات، وأضاف القمزي أن النجاح الكبير الذي تحقق العام الماضي ومشاركة ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة من النخبة الأبطال يمثلون العديد من البلدان حول قارات العالم شجع اللجنة المنظمة في النادي إلى زيادة الاهتمام بالحدث وتوفير فرص النجاح هذا الموسم بل وزيادة عدد الجولات من جولة واحدة إلى جولتين من أجل تهيئة المناخ المناسب لعشاق هذه الرياضة في الدولة وخارجها من أجل التنافس هنا في دبي والاستمتاع بالشواطئ الدافئة في لؤلؤة الخليج العربي.

تنوع الأنشطة

وأكد أن اللجنة المنظمة ومن خلال الروزنامة الحافلة التي أعدتها للفعاليات في عام التسامح 2019 تسعى للتنوع في الأنشطة والانتقال من الجانب التراثي البحري إلى السباقات الحديثة ومنافسات المحركات والشراع، وكذلك الرياضات المثيرة والتي تحظي باهتمام كبير من أبناء الدولة والجاليات المقيمة على أرض الإمارات الحبيبة، ودعا هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمهور الكريم إلى القدوم إلى شاطئ جميرا خلف (صن سيت موول) اليوم الجمعة ـ وغداً السبت للاستمتاع بالحدث والتعرف عن قرب لهذه الرياضة ومشاهدة جمال الألوان في ارتفاع المظلات والتنافس بين الرياضيين المحترفين وتقديم السند وتشجيع نجوم منتخبنا الوطني وأبطالنا المشاركين في البطولة.

سيطرة فرنسية

وكانت النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في الموسم الماضي، شهدت سيطرة فرنسية مطلقة في منافسات (هايدروفويل)، ولدى السيدات فازت كليمينس ديرين بالمركز الأول، ولدى الرجال تفوق المصنف العالمي ثيو لوهستيس محرزا المركز الأول بجدارة.

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تتجه الأنظار اليوم وغداً، إلى 6 نجوم يمثلون منتخبنا الوطني للكايت سيرف، والذي يحظى بدعم ورعاية من لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، حيث يستعدون للعديد من الاستحقاقات من بينها الجولة العالمية في أبوظبي منتصف فبراير المقبل، حيث تشكل المسابقات اليوم وغداً أهمية خاصة للفريق، وتضم قائمة منتخبنا المشاركة في المنافسات كلاً من بطلنا محمد المنصوري وراشد الفلاسي وسعيد المعلي ومحمد الفارسي وسالم، فيما يظهر في المنافسات أيضاً عدد من المواهب الإماراتية في هذه الرياضة ومن بينهم الثنائي إبراهيم الهاملي وسعيد الظريف.