4 مباريات في ختام الدور الأول لكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليد اليوم أربع مباريات ساخنة في ختام الدور الأول لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، تعلن بنهايتها عن متصدر ووصيف مجموعتي البطولة التي شهدت مشاركة 9 فرق، وتحدد بختامها الفرق الأربعة والتي تتنافس من جديد ضمن الدور قبل النهائي للبطولة، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، وتقام جميع المباريات في الخامسة مساء اليوم ولحساب المجموعة الأولى التي تضم خمسة فرق، حيث يحل شباب الأهلي متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ضيفاً على فريق العين الوصيف برصيد 8 نقاط، والمباراة الثانية تجمع بين فريق الوصل بعقر داره الثالث برصيد 6 نقاط مع بني ياس الخامس برصيد 3 نقاط، وضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أربعة فرق يحل الشارقة المتصدر برصيد 5 نقاط ضيفاً على أبوظبي لمواجهة الجزيرة الثالث برصيد 4 نقاط على أرض صالة بني ياس.

النصر والظفرة

والمباراة الثانية يستقبل النصر الوصيف بفارق الأهداف 5 نقاط نظيره فريق الظفرة الرابع برصيد نقطتين، وستكون مواجهات المجموعة الأولى الأكثر سخونة على المقعدين وخاصة الصدارة والتي يتنافس عليها شباب الأهلي وبجعبته 9 نقاط والعين الوصيف 8 نقاط، ويحتاج الفريقان للفوز لحجز مقعديهما في الدور قبل النهائي، وبدوره يتطلع الوصل للفوز على بني ياس لرفع رصيده إلى 9 نقاط، ليدخل في حسابات المنافسة على المقعد الثاني في حال خسارة العين، وخاصة أن لقاء الوصل والعين في الدور الأول قد انتهى بالتعادل 23/23.