فيدرر يطارد لقبه الثامن ببطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد نجم التنس السويسري روجيه فيدرر مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، ويشارك فيها ألمع نجوم الكرة الصفراء في العالم، ويتطلع المصنف الثالث عالمياً إلى انتزاع لقبه الثامن في الحدث الذي تُوج بلقبه للمرة الأولى في عام 2003، وكان آخرها في 2015، وواصل أسطورة التنس فيدرر(37 سنة) إبهار عشاقه بعروضه القوية الموسم الماضي، والذي استهله بانتزاع لقب أستراليا المفتوحة، وتُوج بعده بألقاب ثلاث بطولات، ولم يتبق له سوى لقب واحد يفصله عن الفوز رقم 100 في فردي الرجال، وتصدر التصنيف الأول عالمياً ثلاث مرات في 2018.

وقال فيدرر: «يجب أن أخبركم بأني فخور جداً بقدرتي على المنافسة وأنا في هذا السن المتقدم، كان موسماً رائعاً، عدت خلاله إلى التصنيف الأول عالمياً، وكانت تلك لحظة هامة في حياتي، ولأكون صادقاً في مسيرتي كلها، لأنه لم يخطر ببالي أبداً بأني سأصل إلى هناك مجدداً، وأضاف فيدرر:بالتأكيد كنت سعيداً باللعب مع أبناء جيلي من اللاعبين مثل آندي روديك، لايتون هيوت، مارات سافين وغيرهم، لذلك بالنسبة لي فإني أعاصر فترات انتقالية، وهذا أمر ممتع، وبعد ذلك جاء جيل نادال ونوفاك، وآندي موراي وديلبو، ثم دخلت أسماء جديدة مثل ديميتروف، ونيشيكوري، وراونيتش، ومن ثم الشباب الصغار مثل بورنا زفيريف وغيره، لذلك أعتقد أنه من الممتع أن أعايش هذه المجموعات المختلفة من اللاعبين.

مستوى عال

وأبدى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة،إعجابه بمستوى فيدرر العالي وأدائه الثابت، حيث قال: عندما فاز فيدرر بلقبه الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لم نكن نتصور بأنه سيكون هنا بعد 17 سنة، لمواصلة مشواره، وهو لا يأتي لمجرد اللعب، بل لينافس على اللقب كما عهدناه، ويسعدنا أن نرى إذا كان بإمكانه تحقيق الفوز هنا مجدداً، ومن جانبه، توقع صلاح تهلك، مدير البطولة أن تكون بطولة الرجال غاية في القوة والإثارة بمشاركة لاعبين كبار يرغبون في تحدي فيدرر والظفر باللقب، حيث قال:ليس هناك أدنى شك أن روجيه فيدر سيكون من أبرز المنافسين على اللقب، ويسعدنا أن نرى كيف سيواجه خصومه المخضرمين وكذلك العديدين من جيل الشباب الذين يشقون طريقهم بقوة أيضاً إلى قمة اللعبة.