«الشارقة الرياضي» يبحث سبل تطوير رياضة السباحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اطلع مجلس الشارقة الرياضي، على خطط تطوير رياضة السباحة بأندية الإمارة، والتعرف إلى تصور البرنامج المستقبلي الذي يخدم الأندية، ويساهم في زيادة التشجيع على ممارسة هذه الرياضة بين مختلف الفئات، جاء ذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في مجلس الشارقة الرياضي بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، وعدد من الخبراء في إدارة التطوير الرياضي إلى جانب ممثلي الأندية ومدربي اللعبة، وشكر سعيد العاجل نيابة عن الأمين العام للمجلس، جهود الأندية في تطوير رياضة السباحة والاهتمام بالألعاب الفردية، وأشار إلى أن جهود المجلس والأندية تنصب في صالح المزيد من التقدم والسعي للتميّز على جميع المستويات في الإمارة الباسمة، لينعكس ذلك على مسيرة أندية الشارقة في اللعبة، وتشريف الدولة في المحافل القارية والعالمية، ومن ثم تم مناقشة سبل تطوير منظومة رياضة السباحة، وتكثيف التنافس بين الأندية، وفروع السباحة في مراكز الناشئة بعد سلسلة من جلسات العمل بين المجلس وممثلي مراكز الناشئة لتوحيد الجهود والتنسيق لتطوير الرياضة بشكل عام، ورياضة السباحة بشكل خاص، وتأكيد جهود حكومة الشارقة في توفير البنى التحتية المناسبة في الأندية الرياضية في مختلف الألعاب، ومن ضمنها السباحة لاستيعاب الراغبين من فئات الشباب والناشئين لتطوير مهاراتهم في هذه اللعبة الأولمبية، وتقدم ممثلي الأندية والمدربين ببعض المقترحات للاستفادة من برنامج المجلس في العمل على رفع خطط تطوير هذه الرياضة بالتنسيق مع جميع الجهات، وتقديم تصوّر مناسب لإدارة التطوير الرياضي للبدء في برنامج مستقبلي يخدم تطلعات المجلس المشتركة مع الأندية.