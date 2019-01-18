«كاسر الأمواج» يشهد صراع أبطال الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة، وتجرى على مرحلتين مختلفتين، حيث تستهل بالمرحلة الصباحية الأولى في التاسعة والنصف، وبعدها تنطلق المرحلة الثانية والحاسمة في الثانية ظهراً، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في الحدث الضخم اليوم إلى 60 متسابقاً يتوزعون على عشر فئات مختلفة وبمشاركة 10 جنسيات متوقعة بينها نجوم الإمارات.

مشاركة كبيرة

ورحب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ببدء موسم الدراجات المائية مرة أخرى في إمارة أبوظبي، حيث أكد أن هذه البطولة تحمل شعبية كبيرة في أوساط الشباب وتلقى رواجاً ضخماً بين المشاركين، وأكد أن المنافسة قد أصبحت تحظى بإقبال ومشاركة كبيرة من المنافسين والمحترفين بالإضافة إلى تواجد أجيال جديدة في كل موسم، وقال الرميثي: شاطئ كاسر الأمواج هو الوجهة المختارة من أجل الجولة الثانية للبطولة والحضور الأول هذا الموسم، وننتظر منافسات قوية ورائعة في كل الفئات، وأثنى الرميثي على قيام اتحاد الرياضات البحرية باستحداث الفئات الجديدة في البطولة، لفئات الناشئين، مؤكداً أنها خطوة إيجابية ونقلة نوعية لتطوير البطولة وإعطاء الفرصة للبحث عن المواهب الشابة واحتضانها في وقت مبكر.

أبطال الجولة الأولى

وكانت الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في إمارة دبي، نهاية الأسبوع الماضي، قد أعلنت نتائجها عن فوز نجم الإمارات الجديد سهيل راشد الطاير، بلقب فئة «واقف ناشئين جي بي 3. 2»، وحل زميله حمدان سعيد جابر ثانياً، وفاز بفئة «واقف ناشئين جي بي 3. 1» بطلنا علي عيسى آل علي وجاء ثانياً عمر عيسى الحمادي، وتصدر فئة واقف ناشئين «جي بي 3.3»، بطلنا أحمد عيسى الحمادي، وحل ثانياً الكويتي شاهين إبراهيم، وفاز بفئة «جالس جي بي 4»، الكويتي يوسف بيان الخلفان، وجاء مواطنه أحمد عبد العزيز الخضاري ثانياً، وحقق المركز الأول لفئة «واقف جي بي 2» الكويتي سالم أيمن المطوع، حل ثانياً الإماراتي عبد الله عبد الرحمن الحمادي، وفاز بفئة «جالس جي بي 2 كي» بطلنا أبوبكر ناصر المري، وجاء ثانياً زميله سلمان يونس العوضي، فيما فاز بفئة «جالس جي بي 1»، الكويتي يوسف العبد الرزاق، وحل ثانياً الياباني شينجي كوجيزاكي، وتصدر فئة «جالس جي بي 3»، بطلنا عبد الله عبد الرحمن الحمادي، وحل ثانياً الشيخ سعيد بطي آل مكتوم، وفاز بفئة الحركات الاستعراضية، بطلنا العالمي راشد الملا، وحل ثانياً زميله عبد الجليل العوضي.