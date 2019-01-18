تعديل مكان مباراتين في دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تشهد الجولة الثامنة قبل الأخيرة من الدور الأول للدوري العام للكرة الطائرة رجال، 4 مباريات مساء اليوم، ويلتقي فيها حتا مع النصر، وشباب الأهلي مع الوحدة، والجزيرة مع عجمان، والعين مع الوصل، وتستكمل الجولة مساء الغد، بمواجهة واحدة تجمع بني ياس مع الظفرة، وقام اتحاد الكرة الطائرة بتعديل ملعب مباراتي الجزيرة مع عجمان والعين مع الوصل، ليقاما في ملعبي عجمان والوصل في الجولة الثامنة، على أن يستضيف العين والجزيرة مباراتي الإياب، نظراً لظروف انشغال ملعبي الجزيرة والعين، بالمشاركة في استضافة مباريات كأس آسيا الحالية لكرة القدم في الإمارات.

مواجهة قوية

وتعتبر مواجهة حتا والنصر، هي أقوى مواجهات الجولة الثامنة، بسبب ترتيب الفريقين الحالي في جدول الدوري، إذ يحتل النصر المركز الثالث بأربعة انتصارات و13 نقطة، ويحتل حتا المركز الخامس بثلاثة انتصارات و10 نقاط، ويتطلع الفريقان إلى تعزيز رصيديهما الحالي من الانتصارات والنقاط، لتحقيق المزيد من التقدم في الترتيب العام للمسابقة، ويذكر أن شباب الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بخمسة انتصارات و15 نقطة، ويأتي الجزيرة ثانياً بخمسة انتصارات و14 نقطة، والعين رابعاً بأربعة انتصارات و12 نقطة، والوصل وبني ياس في المركزين السادس والسابع برصيد ثلاثة انتصارات و8 نقاط لكل منهما، وعجمان ثامناً بانتصارين و7 نقاط، والظفرة تاسعاً بانتصارين و5 نقاط، والوحدة في المركز الأخير بدون أي انتصارات وبنقطة واحدة.