تدشين دولية الفجيرة لمحترفي الجوجيتسو اليوم

المصدر: الفجيرة- البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي ستشهد إطلاق تسمية «بساط التسامح» على البساط الرئيسي للمنافسات، وتعميم هذه المبادرة على جميع بطولات الجوجيتسو، التي ينظمها الاتحاد خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع إعلان عام 2019، عاماً للتسامح، وأشار الاتحاد إلى أن مبادرة «بساط التسامح» تنسجم مع قيم رياضة الجوجيتسو، التي تتبنى نهج التسامح، وتسعى إلى تعزيز حضوره وترسيخه قيمة استراتيجية للاعبين وجميع الأطراف المعنية، وأكد الاتحاد أن بطولة الفجيرة الدولية باعتبارها أول بطولة يجري تنظيمها في عام 2019 ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019، فإنها تحظى بأهمية كبيرة لإطلاق هذه المبادرة بالنظر إلى استقطابها لاعبين من داخل الدولة وخارجها من مختلف الجنسيات، للمنافسة على أبسطتها تحت مظلة «التسامح».

اليوم الأول

ويشهد اليوم الأول من البطولة منافسات اللاعبين من الرجال والناشئين (بدون بدلة) على خمسة أبسطة، فيما ستجري في اليوم الثاني منافسات اللاعبات من السيدات (بالبدلة) في جميع الفئات على 7 أبسطة، والتي ستتوزع على خمسة أحزمة، هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود، وتتضمن 7 أوزان لكل حزام. كما سيقوم على تحكيمها 13 حكماً، وتتميز بطولة الفجيرة الدولية باعتبارها واحدة من المحطات الرئيسية في مسيرة اللاعبين المحترفين فوق 16عاماً ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة، بهدف رفع مستوى تصنيفهم العالمي، وحجز مكان لهم على منصة التكريم في نهاية الموسم الرياضي الحالي، وستشهد منافسات هذه البطولة نظام احتساب واحداً للمنافسات يتمثل بخروج اللاعبين عند تعرضهم للخسارة، ولن يكون هناك دور بالإعادة على غرار ما جرى تطبيقه في بطولات أخرى.

حدث متميز

وقال العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية: ستشهد إمارة الفجيرة حدثاً متميزاً، وبخاصة على الصعيدين التنافسي والتنظيمي، بما يتناسب مع مكانة رياضة الجوجيتسو في الدولة والعالم، إذ إنها أصبحت اليوم تتصدر الواجهة بفضل إقبال أبناء المجتمع الإماراتي على ممارستها، ومرسخة مكانتها الطيبة في نفوس الرياضيين، وأضاف: انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نسعى جاهدين للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، ولتأمين فرص متكافئة للمنافسة على ألقابها وكؤوسها، وأثنى الزيودي على جهود اتحاد الجوجيتسو، متمنياً لهم إضافة إنجاز جديد إلى سجل إنجازاتهم المليء بالنجاحات التي تشهدها اللعبة محلياً ودولياً، داعياً الجماهير لحضور هذا الحدث الرياضي المهم للاستمتاع بالمنافسات الحماسية التي سيشهدونها.

اللاعبون جاهزون

وعن استعدادات لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، قال الزيودي: إن لاعبينا استعدوا لمنافسات هذه البطولة بالخضوع لتدريبات مكثفة في سبيل حصد الميداليات الملونة، حيث تمكنوا عبر مشاركاتهم الأخيرة في بطولات هامة مثل أبوظبي جراند سلام وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من صقل مهاراتهم وكسب المزيد من الخبرة والمهارات، التي تؤهلهم لخوض أي بطولة بثقة مطلقة وبنجاح.

دعم

أكد نادي الفجيرة للفنون القتالية، جاهزيته بتوفير أعلى مستويات الدعم وتبني أرقى معايير التنظيم لإنجاح البطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي، بالنظر إلى الاهتمام الذي تتمتع به رياضة الجوجيتسو على المستوى الجماهيري والمجتمع الرياضي في الإمارة، فضلاً عن المتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة لفعالياتها.