لجنة الأولمبياد الخاص برأس الخيمة تكرّم المتطوعين ولجان المدن المضيفة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أقامت لجنة الأولمبياد الخاص برأس الخيمة، حفلاً تكريمياً للمتطوعين واللجان المنظمة لبرنامج «المدن المضيفة» في رأس الخيمة، وتقدم الحضور راشد سويدان الخاطري، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي توجه بالشكر إلى قيادة الإمارة لدعمها لجنة الأولمبياد الخاص برأس الخيمة، ما شكل حافزاً كبيراً للعمل بجهد والاستعداد لاستقبال الوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم إلى إمارة رأس الخيمة، ضمن برنامج المدن المضيفة المصاحب لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، وأضاف الخاطري: نشكر كافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت بدعم لجنة الأولمبياد الخاص في إمارة رأس الخيمة، وقدمت لنا تسهيلات عديدة من شأنها أن تجعل من استضافتنا للوفود محفلاً يعكس الصورة المشرقة لدولة الإمارات.