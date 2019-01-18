«الحمرية» يعتمد فعالياته في عام التسامح

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي الحمرية، فعالياته بمناسبة عام التسامح 2019، وذلك في اجتماعه السابع للموسم الرياضي الحالي، والتي تنوعت مجالاتها بين الثقافية والمجتمعية والرياضية والوطنية، وتستهدف مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية من لاعبي وأبناء النادي ومنطقة الحمرية، وترأس الاجتماع جمعة عبيد الشامسي، وجرى استعراض كافة الخطط التنفيذية والتشغيلية لفعاليات وبرامج وأنشطة اللجنة الثقافية والمجتمعية في عام التسامح، والتي تشهد تنوعاً لافتاً للفعاليات والأحداث المستدامة، وتعزز من استراتيجية النادي الرامية إلى تنفيذ كافة توجيهات القيادة الرشيدة، وتوثق التعاون المشترك بين النادي ومحيطه التفاعلي من المؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء الاستراتيجيين الرعاة.