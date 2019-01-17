شباب الأهلي يفوز على الوحدة ويتمسك بصدارة كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حافظ فريق شباب الأهلي على صدارة مجموعته الأولى، في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بختام الجولة الثالثة وقبل الأخيرة للدور الأول، والتي أقيمت أول من أمس، وذلك بعد فوزه المنطقي على ضيفه فريق الوحدة الوافد الجديد على ساحة مسابقات الرجال هذا الموسم، بنتيجة 27/‏19، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط تمثل العلامة الكاملة، وأما العنابي فرصيده 6 نقاط تضعه في المركز الرابع وأنهى مشواره بهذا الدور، وبالجولة نفسها حقق العين فوزاً كبيراً على فريق بني ياس الضيف الجديد أيضاً بنتيجة 33/‏20 ليرفع الزعيم رصيده إلى 8 نقاط، منحته الوصافة، بينما السماوي يأتي خامساً وأخيراً بثلاث نقاط.