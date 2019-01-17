منتخب المبارزة يشارك بالدوري الآسيوي في البحرين

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

يستهل منتخبنا الوطني للمبارزة تحت 17 سنة اليوم، مشاركته في منافسات بطولة الدوري الآسيوي، والتي تستضيفها صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، وتضم بعثة منتخبنا 4 لاعبين ولاعبتين، هم: محمد المازمي وسيف لشكري وماجد محمد وعمر بالسلاح بالإضافة إلى نورة البريكي وشهد خرام، إضافة إلى المدرب شريف محمود والمساعدة نيفين سعيد، والحكم الدولي موسى البلوشي، ويشهد الدوري الآسيوي مشاركة أكثر من 45 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 12 دولة آسيوية، وتبدأ اليوم منافسات الفتيات لسلاح الفلوريه، على أن تبدأ منافسات الشباب غداً لسلاح الايبيه، أما منافسات بطولة العالم، فتبدأ يوم الأحد المقبل، ومخصصة للشباب في فئة سلاح الايبيه فقط، ومن المقرر مشاركة أكثر من 55 لاعباً يمثلون 17 دولة.