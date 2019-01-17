اليافعي يحصد لشرطة الشارقة لقب شطرنج الموظفين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توّج اللاعب عبد العزيز عمر اليافعي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، بلقب بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها السابعة، التي اختتمت أول من أمس، ونظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، واحتل اليافعي الصدارة، برصيد خمس نقاط جمعها من 6 جولات، وجاء ثانياً عبد الباري باندا باتبور، من جمعية الشارقة التعاونية، وثالثاً عبد الفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة، وشهد الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة.