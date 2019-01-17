ماراثون دبي على عرش سباقات العالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لا يزال ماراثون ستاندرد تشارترد دبي العالمي المقرر يوم 25 يناير الجاري، متربعاً على عرش أقوى وأفضل 10 سباقات ماراثون في العالم في 2018، وفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ورغم الإثارة التي شهدها ماراثون برلين الدولي العام الماضي، بعدما شهد تحقيق البطل العالمي الكيني إيليود كيبتشوج، لزمن قياسي عالمي جديد قدره 2:01:39 ساعة، شهد ماراثون دبي 2018، تسجيل موسينيت جيريميو زمناً قياسياً للسباق، وبلغ 2:04 ساعة، وبفارق دقيقتين فقط عن زميله الإثيوبي ليول غيبريسيلاسي، والذي حل ثانياً بفارق 4 ثوانٍ فقط عن تاميرات تولا صاحب المركز الثالث، ليحقق الثلاثي أسرع زمن في الترتيب بين الثلاثة الأوائل في سباقات الماراثون العام الماضي، في حين كانت نتائج الستة الأوائل في سباق الرجال، هي الأفضل بين أفضل ثمانية سباقات ماراثون في العالم.

كسر الأزمنة

كما شهد سباق الرجال في العام الماضي، تحقيق 7 عداءين زمناً تجاوز 2:05 ساعة بقليل، وهو أمر يحدث للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الماراثون، إلى جانب أن أربع نساء أنهت السباق ذاته في أقل من 2:20 ساعة، وهي نتيجة أيضاً غير مسبوقة في تاريخ الماراثون، وهذا يعني أن كلاً من سباقي الرجال والنساء في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، يحتلان المرتبة الأولى في العالم من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من حيث نتائج وأداء متصدري ومتصدرات السباقات.

دعم القيادة

وأكدت اللجنة المنظمة، أن الفضل يعود في التطور المذهل للسباق، واستمراره على العرش العالمي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول للرياضة والرياضيين في دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، ومن جانبه، قال جياني ديمادونا ممثل العداءين ليمي برهانو وابتنش ديجافو، المشاركين في الماراثون المرتقب: دبي دائماً قبلة نخبة العداءين الراغبين في الترشح لنيل الذهب، لأنهم يعرفون أن خط سير ماراثون دبي الأفضل في سباقات الماراثون، والاستراتيجية الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى وقت سريع للغاية، والبداية في الصباح الباكر والطقس المثالي في هذا التوقيت، يساعد على تقديم أسرع سباقات العالم.

13

قال بيتر كونرتون مدير ماراثون ستاندرد تشارترد دبي إن الجميع يتحدث عن الأرقام القياسية العالمية، لكن ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، يعد أقوى ماراثون في العالم حالياً، وذلك بعدما أنتج 13 من أسرع 50 زمناً على الإطلاق في تاريخ سباقات الماراثون.