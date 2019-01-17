سيمونا هاليب تشارك في بطولة دبي للتنس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تشارك نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق الشهر المقبل، وذلك بعد غياب عن الحدث دام ثلاث سنوات، وتتطلع المصنفة الأولى عالمياً، إلى استعادة اللقب الذي أحرزته في عام 2015، حيث واصلت منذ ذلك الحين مشوار تألقها في عالم الكرة الصفراء، وبلغت قمة اللعبة عندما فازت بإحدى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، ونجحت هاليب في تحقيق طموح العمر بانتزاعها لقب دورة فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضي، عقب تغلبها الصعب على الأمريكية سلوين ستيفنز، وبعد إخفاقها مرتين في الحصول على اللقب رغم بلوغها النهائي وقبل أشهر قليلة من سقوطها في نهائي بطولة ملبورن أمام كارولين فوزنياكي، وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: أمام سيمونا هاليب تحديات كبيرة في دبي، غير أنها أثبتت دوماً قدرتها في التغلب على جميع التحديات، ونتطلع إلى أسبوع مليء بالحماسة والإثارة خلال مسعاها للاحتفاظ باللقب.

تحديات قوية

وتواجه هاليب هذا الموسم أو على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة تحدياً من نوع جديد يتمثل بخوضها المنافسات من دون مدربها دارين كاهيل بعد قرار الأخير الابتعاد عن الملاعب وقضاء وقت أطول مع عائلته، غير أنها لا تزال على تواصل مستمر معه، وتسعى في الوقت نفسه للمضي قدماً من دون مدرب، وفي تصريح لها لـموقع (دبليو تي آي إنسايدر)، قالت هاليب: لا أرغب في التعاقد مع مدرب خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، وسأرى كيف ستؤول إليه الأمور عندما أكون بمفردي، قد يكون الأمر صعباً غير أني واثقة من القيام بما يلزم على أرض الملعب، بعد أن أصبحت مسؤولة أكثر اليوم عن كل شيء يجب أن أفعله، وربما ينجح الأمر، دعونا نرى.