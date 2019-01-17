«الأكاديمية الأولمبية» تستعرض إدارة الأزمات في المنشآت الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم الأكاديمية الأولمبية الوطنية، اليوم، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة، دورة إدارة الأزمات والكوارث في المنشآت الرياضية، وتمتد على مدار 3 أيام بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الرياضية، وتستعرض الدورة 13 محوراً ، منها التعرف إلى مفهوم الأزمات والكوارث في المنشآت الرياضية، وتفهّم الفرق بين الأزمات والكوارث، وإدراك أنواع الأزمات والكوارث في المنشآت الرياضية، والتعرف إلى مسببات تلك الأزمات والخطوات العلمية لإدارتها وممارسة خطط التعامل معها، بالإضافة إلى استعراض خطط الإخلاء من المنشآت الرياضية، ومعايير الجودة في أمن المنشآت، واستراتيجيات التعامل مع الأزمة.

وتستهدف الدورة إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات والكوارث داخل المنشآت الرياضية.