«مكحولة» بطلة الثنايا الأبكار في الشوط الرئيس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس لمهرجان محمد بن زايد للهجن «التلة – 2019»، والذي أقيم مساء أمس، على أرضية ميدان الذيد للهجن بالشارقة، كما شهد المنافسات، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وخطفت «مكحولة» لحميد سعيد النيادي، ناموس الشوط الرئيس الأول في الفترة المسائية، والمخصص للثنايا الأبكار، ومسافة 8 كلم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:26:3، وأهدت «مكحولة» مالكها الكأس+ 1 مليون درهم، وجاءت في المركز الثاني «وجدان» لسيف علي راشد بن كليب الكتبي، بزمن قدره 12:29:9، ووصلت «إطلال» لسالم راشد بن غدير الكتبي في المركز الثالث، بزمن قدره 12:29:10.

الشوط الثاني

وفي الشوط الرئيس الثاني، والمخصص للإيذاع الجعدان، كان الموعد مع «شاهين» لسيف علي راشد بن كليب، ليكسب كأساً+ 800 ألف درهم، وقطع «شاهين» مسافة الشوط البالغة 8 كلم، بزمن قدره 12:39:2، وجاء في المركز الثاني «الشامخ» لمهير علي راشد بن كليب، بتوقيت قدره 12:41:3، ووصل في المركز الثالث «صوغان» لسعيد خالد آل زايد الهاجري، بتوقيت قدره 12:43:1، وحصل بقية الفائزين في الأشواط الرئيسة إلى صاحب المركز الخامس، على جوائز نقدية قيمة.

الفترة الصباحية

أقيمت منافسات الفترة الصباحية لسن «الثنايا»، والتي جرت لمسافة 8 كلم، وقد أسفرت نتائجها عن انتزاع «سرعة» لمطر مبارك سيف غويث الكتبي، لناموس الشوط الأول «أبكار»، بتوقيت زمني 12:48:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني «أبكار»، حلقت «رهف» لعبد الله بطي محمد راشد الغفلي، بناموس الشوط، وقطعت المسافة في زمن قدره 12:50:0 دقيقة، أما ثالث أشواط الفترة الصباحية «جعدان»، فكان «شاهين» لعلي سعيد علي سعيد المزروعي، على موعد مع ناموس الشوط، بتوقيت قدره 13:04:05 دقيقة.

وفي الشوط الرابع «جعدان» حلق «مناور» لعمر خلفان علي الرفيسه الكتبي، مع ناموس الشوط، والمركز الأول، بتوقيت زمني 13:02:0 دقيقة، وفي خامس أشواط «أبكار»، ذهب الناموس لـ «دولة» لسعيد خليفة سعيد الخييلي، التي جاءت في المركز الأول، بتوقيت زمني قدره 13:20:0 دقيقة، وشهد الشوط السادس «أبكار»، تصدر «الشاهينية» لحمد خميس سلطان العويسي، بتوقيت ز مني 12:59:07 دقيقة،

الشوط السابع

وذهبت صدارة الشوط السابع «جعدان» لـ «مخايل» لمحمد سليم سالم العفاري، الذي حصل على المركز الأول وناموس الشوط، بتوقيت زمني 13:09:05 دقيقة، أما ثامن أشواط الفترة الصباحية «جعدان»، فقد كان الناموس من نصيب «شاهين» لعلي سليم الصغير الوهيبي، الذي جاء في المركز الأول، بتوقيت 12:53:08 دقيقة، وفي الشوط التاسع «أبكار» كانت «أسباب» لمحمد سهيل بن عويضان العامري، على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول، بتوقيت زمني 13:16:0 دقيقة.

وفي الشوط العاشر أبكار، كان المركز الأول من نصيب «توقيت» لسعيد سهيل دليوي الكتبي، بتوقيت زمني قدره 12:58:2 دقيقة، وتصدر «الشامي» لفالح ياسر فالح الشامسي، الشوط الـ 11، بتوقيت زمني قدره 13:10:5 دقيقة، وطار «مداهم» لمحمد سليم سالم العفاري، بناموس الشوط 12، بتوقيت زمني 13:00:0 دقيقة، وفازت «أريام» لسهيل عبد الله حارب الدرعي بناموس الشوط 13، بتوقيت زمني 13:03:0 دقيقة، وحلقت «الشبلة» سالم سيف علي سويلم الكتبي، بناموس الشوط 14، بتوقيت زمني 12:57:0 دقيقة.

جوائز

حصل الفائزون بالمراكز الأولى في الأشواط، على سيارات، بالإضافة إلى جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات، مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

