الجولة الثانية لـ«سباق السلم» تبدأ اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تنطلق الجولة الثانية من منافسات سباق السلم للدراجات الهوائية الساعة 13:30 ظهر اليوم، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويحظى سباق السلم للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، برعاية «مِراس» و«دبي القابضة». وستكون الجولة الثانية المخصصة لفئة المحترفين والنخبة الأقوى من بين الجولات الثلاث، حيث تشهد مشاركة الدرّاجين الإماراتيين والأجانب المقيمين ومتسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى، بواقع 10 متسابقين متأهلين من السباق الأول.

المراكز الأولى

ويتقدم المشاركين أصحاب المراكز الأولى عبد الله حسين البلوشي وعادل عبد الباقي وبطي مهير بن مسحار، و15 متسابقاً من دراجي الإمارات يتقدمهم يوسف ميرزا ومحمد المنصوري ومحمد المروي وسيف الكعبي وجابر المنصوري، و15 متسابقاً أجنبياً متأهلين من سباق الأجانب التأهيلي من بينهم الجزائري عبد الرحمن منصوري والروسي فلادمير غوسيف والمغربي عادل جلول، و10 متسابقين من المملكة العربية السعودية من ضمنهم عمر الجارالله، فهد السانجور وعبد الله بن فايز، و10 من مملكة البحرين من بينهم سيد أحمد خليل ويحي الدين خليفة ومنصور محمد و10 من الكويت من بينهم خالد الخليفة وصالح الهاشل وسلمان التميمي و10 من سلطنة عمان يتقدمهم سلطان المعمري ومحمد الشندودي ومشاري الخليلي، بمجموع كلي يبلغ 80 متسابقاً.

جوائز كبيرة

ويعد السباق الأضخم من نوعه على صعيد الجوائز المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم موزعة على 3 سباقات، حيث أقيم السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي لفئة الهواة الإماراتيين وحصد نجاحاً لافتاً وتفوقاً من فريق القيادة العامة لشرطة دبي، وتم فيه توزيع جوائز مالية تبلغ مليون درهم، فيما يقام هذا السباق الثاني بالقيمة نفسها من الجوائز المالية، على أن يقام السباق الثالث والأخير يوم 7 فبراير المقبل بجوائز مالية تبلغ مليون درهم أيضاً، وسيكون مخصصاً لفئة الهواة الإماراتيين.

وأنهت اللجنة المنظمة برئاسة عمير جمعة الفلاسي، كل التحضيرات والترتيبات من أجل الجولة الثانية، حيث عكفت على مدار الأيام الماضية على استقبال المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتأمين كل التسهيلات اللازمة لهم للمشاركة والتنافس في السباق الذي يعد باكورة الفعاليات التي تقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترفع شعار «عام التسامح» تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

اجتماع فني

وتعقد اللجنة المنظمة الاجتماع الفني مع المتسابقين المشاركين في الساعة 12:15 ظهراً، لشرح التعليمات، مع اعتماد لجنة تحكيم إماراتية خالصة من أصحاب الخبرة في هذا النوع من السباقات، كما سيتم تطبيق آلية التتبع الإلكتروني للمتسابقين وتخصيص تقنية «الفوتو فينش» لتصوير خط النهاية واعتماد النتائج النهائية للفائزين وفق أدق المعايير الدولية.

وعلى الصعيد الإعلامي، ستقوم قناة دبي الرياضية بنقل منافسات السباق على الهواء مباشرة، إلى جانب التغطية المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديو والصور وعرض النتائج أولاً بأول.

الجهات الداعمة

يحظى السباق بدعم كل من: القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمرور، قناة دبي الرياضية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المكتب الهندسي، الطاير للسيارات – فورد السيارة الرسمية للسباق، عيادة فاليانت، وبالتعاون مع اتحادات الدراجات الهوائية في: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

124

اعتمدت اللجنة الفنية مسار السباق في منطقة سيح السلم الذي يمتد مسافة 124 كلم قاطعاً محمية المرموم الطبيعية الخلابة، في تجربة غنية ومليئة بالاستكشاف للدراجين المشاركين.

