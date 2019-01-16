وزارة تطوير البنية التحتية توجه موظفيها لممارسة الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلبية لمبادرة تحدي اللياقة البدنية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحرصاً من وزارة تطوير البنية التحتية بدبي على تفعيل هذه المبادرة، قامت الوزارة بورشة عمل رياضية لموظفيها حضرها أكثر من 50 شخصاً من العاملين في الوزارة، وشملت الفعالية أنشطة رياضية متنوعة وفحوصات، أشرف عليها الدكتور نيوترشن ومركز فيت جيم.

وأكدت جميلة الأنصاري المسؤولة في الوزارة، أهمية الرياضة، وما لها من أثر إيجابي على الإنسان، وحياة الشعوب بعد أن أصبحت أسلوب حياة، ووجهت الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لإطلاقه هذه المبادرة الخلاقة، والتي شهدت مشاركة كبيرة من جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وكل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار والجنسيات.