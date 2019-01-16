الوصل يكسب «ديربي بر دبي» ويُشعل صدارة دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أشعل الوصل صدارة الدوري العام لكرة السلة للرجال، بعد أن أنزل أول خسارة بالمتصدر النصر في ديربي بر دبي، بنتيجة 102-96، وذلك أول من أمس ضمن الجولة 14 للدور التمهيدي ،كما شهدت الجولة أيضاً فوز حامل اللقب شباب الأهلي على العين 83-76، والشارقة على بني ياس 96-91، والبطائح على الجزيرة 78-44، والظفرة على الوحدة 77-68.

وأدت خسارة النصر للسماح لملاحقه وحامل اللقب شباب الأهلي، الدخول شريكاً على الصدارة برصيد 27 نقطة لكل منهما، وارتقى الوصل إلى النقطة 25 مشاركاً الشارقة على المركز الثالث، وحافظ البطائح على مركزه الخامس22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بني ياس السادس، وتقدم الظفرة إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن الجزيرة الثامن، وبقي الوحدة والعين في المركزين التاسع والعاشر برصيد 16 و14 نقطة على التوالي.

صراع الصدارة

وجاءت مباراة ديربي بر دبي مثيرة من بدايتها وحتى آخر ثانية فيها وتفوق فيها النصر أولاً ولكنه فرط في تقدمه مع نهاية النصف الأول بفارق نقطتين وبنتيجة 55-53، حيث شهدت بداية الشوط الثاني سيطرة مطلقة للوصل قادته لتقليص الفارق ثم التقدم بفارق 8 نقاط بعد أن نجح لاعبوه في الظفر بنتيجة الفترة الثالثة 23-13.

وكانت كفيلة بضمان فوزهم بالمباراة رغم خسارتهم الفترة الرابعة 26-28، وكان حامل اللقب شباب الأهلي في الموعد للحاق بالمتصدر عندما تمكن من تحقيق انتصاره على العين وحسم المباراة مبكراً في أول 3 فترات بالنتائج 26-19 و23-11 و23-11، ولم يشفع للعين نيل الأفضلية المطلقة بنتيجة الفترة الرابعة 32-11.

أفضلية وفوز

وفي سيناريو مشابه، ضمن الشارقة انتصاره على بني ياس بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى 30-29 و28-27 و21-17، فيما لم ينجح بني ياس في العودة بنتيجة المباراة رغم تقدمه بنتيجة الفترة الرابعة 22-17، وفي صالة نادي المليحة، لم يجد البطائح صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء ضيفه الجزيرة.

وتمكن من حسم نتائج الفترات الأربع للمباراة بالنتائج 22-13 و17-9 و18-10 و21-12، وبدوره، نجح الظفرة في استعادة نغمة الانتصارات، بعد أن تمكن من حسم نتيجة المباراة لمصلحته أمام ضيفه الوحدة بفضل تقدمه في الفترتين الأولى والثالثة 25-15 و21-14، فيما اكتفى الوحدة بالتعادل في الفترة الثانية 12-12، قبل أن ينال الأفضلية في الفترة الرابعة 27-19 ولكنها لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

مواجهات

تتواصل مباريات الدور التمهيدي اليوم بانطلاقة الجولة 15 وهي سادس جولات مرحلة الإياب بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الجارين الشارقة وضيفه البطائح، فيما يستضيف بني ياس منافسه النصر، وتستكمل الجولة غداً الخميس بإقامة 3 مباريات، تجمع الوصل مع شباب الأهلي، والعين مع الوحدة، والظفرة مع الجزيرة.