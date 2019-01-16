فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا السابعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، عن فتح باب التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة السابعة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات، وتستمر فترة التسجيل للفرق من اليوم وحتى 5 فبراير المقبل، وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم 12 فبراير، على أن تنطلق تصفيات كرة الصالات يوم 26 فبراير، وتقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، فيما تنطلق تصفيات الكرة الطائرة يوم 4 مارس المقبل، في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

كرة الصالات

وتنص شروط التسجيل في تصفيات كرة قدم الصالات، على أن يقوم إداري كل فريق يرغب في المشاركة بإنشاء حساب خاص بالفريق عبر الموقع الإلكتروني للدورة، واختيار اسم للفريق، وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد موافقة المؤسسة لمشاركة الفريق، ويتم تسجيل 16 لاعباً كحد أقصى و12 لاعباً كحد أدنى من بينهم 3 حراس مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة، ولاعبين اثنين من مواليد الدولة، ولاعبين اثنين من المقيمين بالدولة وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة.

بالإضافة إلى تسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد كرة القدم خلال البطولة، وأن يتواجد بحد أقصى ثلاثة لاعبين في الملعب للمشاركة الفعلية في المباراة من بين الأربعة لاعبين المسجلين، ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات البطولة تسجيل ما لا يزيد على ثلاثة لاعبين أجانب، وأن يتواجد بحد أقصى لاعبان اثنان في الملعب للمشاركة الفعلية في المباراة من بين الثلاثة لاعبين الأجانب المسجلين، ويمكن للفرق المشاركة في النهائيات تسجيل اللاعبين الأجانب قبل 48 ساعة التي تسبق مباشرة تاريخ انطلاق النهائيات.

الكرة الطائرة

وتضمنت اللائحة الفنية لتصفيات الكرة الطائرة، قيام إداري الفريق بإنشاء حساب خاص بالفريق عبر الموقع الإلكتروني للدورة، واختيار اسم للفريق، وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم مؤسسة أو دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد الموافقة من الإدارة المعنية لمشاركة الفريق.

وأكدت اللائحة التزام كل فريق بتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى و7 لاعبين كحد أدنى، والسماح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات سفر جزر القمر من المقيمين في الدولة، واللاعبين من مواليد الدولة ومن المقيمين وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، وتسجيل أربعة لاعبين مسجلين في الاتحاد خلال البطولة، وكذلك تسجيل لاعبين غير مسجلين أو لم يتم التجديد لهم في الاتحاد اعتباراً من الموسم الرياضي 2018 ــ 2019.

شروط التسجيل

ويمكن تسجيل لاعبي الكرة الطائرة من عمر 18 سنة فما فوق، أي من مواليد 1999 فما قبل، على أن يقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق الحساب المنشأ للفريق مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وهي: صورة من بطاقة الهوية أو من جواز السفر ساري المفعول لكل لاعب، وصورة حديثة لكل لاعب، ما يفيد أن اللاعب المسجل من أبناء المواطنات عند الاقتضاء، وصورة من تأشيرة الإقامة لحاملي جوازات جزر القمر، وإقامة مستمرة في الدولة لا تقل عن سنة ماضية عند تاريخ التسجيل بالنسبة لفئة المقيمين وشهادة ميلاد من الجهة المختصة بالنسبة لفئة المولودين بالدولة، بالإضافة إلى نتيجة الفحص الطبي لكل لاعب، التي تؤكد أنه لائق صحياً للمشاركة، وإقرار موقع من طرف اللاعب بالموافقة على المشاركة مع الفريق في الدورة خلال التصفيات أو النهائيات.

موقع

تتوفر جميع النماذج الخاصة بتسجيل اللاعبين والفرق والمؤسسات في الدورة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة وهو: nasfutsal@dubaisc.ae.