بن سليّم: رعاية ولي عهد دبي قادتنا للتميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قادت بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف للتميز والاحتفاظ بتصنيف الخمس نجوم في النسخة الرابعة، من نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الذي اعتمده سموه، وأعلنه مجلس دبي الرياضي أخيراً.

وثمن بن سليّم، رعاية سمو ولي عهد دبي للحدث الذي احتفل بمرور عشر سنوات على إطلاقه، وكشف أن البطولة التي تعد ختام الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، تحظى بحضور أكثر عن 60 ألف متفرج، وشاهدها 475 مليون شخص عبر التلفاز، بما يؤكد مساهمتها بالترويج وإبراز صورة دولة الإمارات ودبي حول العالم، وهي من أبرز العوامل التي ساهمت في وضعها في فئة الخمس نجوم في تصنيف مجلس دبي الرياضي، إلى جانب كأس دبي العالمي للخيول، وطواف دبي للدراجات ودورة الألعاب الحكومية، بما يضاعف الجهود من أجل مواصلة رحلة التميز في النسخة المقبلة أيضاً.

شرف كبير

وقال سلطان بن سليّم: نحن شركة تفخر بأدائها على مستوى عالمي، لذا فإنه لشرف كبير لبطولة جولة موانئ دبي العالمية أن تحتفظ بترتيبها في فئة الخمس نجوم، وهو واحد من أربعة أحداث فقط تحقق هذا الإنجاز، وتابع: منذ انطلاقها في عام 2009، حققت بطولة جولة موانئ دبي العالمية نمواً مذهلاً، وأصبحت واحدة من الأحداث البارزة في التقويم الرياضي والاجتماعي في الإمارات، بالإضافة إلى كونها خاتمة رائعة لموسم «السباق إلى دبي»، وإن استضافة البطولة، لا تضع دبي على خريطة الأحداث الرياضية الدولية فحسب، بل إنها تساعد أيضاً على جذب الأجيال القادمة إلى لعبة الغولف، وهو شيء نحن جميعاً متحمسون له للغاية.

تطور البطولة

وبدوره، أبدى فريدي شميسر، المدير التنفيذي لجولة موانئ دبي العالمية، سعادته بعد حصد الحدث هذا الشرف مرة أخرى، وقال: شرف كبير لجولة موانئ دبي العالمية أن تكون ضمن فئة الخمس نجوم، فقد أظهرت هذه البطولة نمواً مذهلاً، وعلى مدار العام أصبحت الأكبر والأفضل، لقد أصبحت الجولة واحدة من الأحداث البارزة في الأجندة الرياضية والاجتماعية بدبي، فضلاً عن كونها ختام رائع للجولة الأوروبية، وتعترف هذه الجائزة، بالعمل الجاد الذي قام به العديد من الأشخاص، الذين جعلوا هذا الحدث متميزاً، ومع تطورنا المستمر نعمل بالفعل على تعزيز الجولة هذا العام لتكون الأفضل على الإطلاق.

تحفيز

تم إطلاق نظام تصنيف الفعاليات الرياضية من قبل مجلس دبي الرياضي في عام 2014، ويعتبر مبادرة رائدة تسعى إلى تحفيز وتنظيم المسابقات والفعاليات الرياضية في الإمارة، مع تصنيف كل حدث على مستوى التنظيم وتأثيره في ست فئات: البيئية والتنظيمية والترويجية والاجتماعية والرياضية والاقتصادية.