تتويج الفائزين بسباق التحمل في حلبة دبي أوتودروم

المصدر: دبي -البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أقيمت النسخة الرابعة عشرة لسباقات التحمل هانكوك 24 ساعة على حلبة دبي أوتودروم، بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات، رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، وتفقد الجميع، نقاط صيانة الفرق بالقرب من خط الانطلاق مرحبين بالمنافسين، وحقق السباق نجاحاً كبيراً من ناحية عدد المشاركين والتنافس المثير بينهم، وأسفرت النتائج في فئة المحترفين عن فوز بارهوفرهاس وفيرفيش بروكيرز.

وفي فئة أي 6 للهواة فاز هراشوينا كونراد وشنايدر دونتجي بوسي، وفي فئة أس بي أكس للسيارات الخاصة، فاز شلوتير راتينبري وبافرود المدهف شاندروف، وفي فئة 911 - سيارات بورش 911 (موديل 2014-2019)، فاز موتران موتران إيستوون وفي فئة سيارات جي تي 4 فاز كوفاك بيكاروليسترب تيكات وفي فئة سيارات تي سي أر فاز ميندين دانز وميتلر تانر.

وتم تكريم الفائزين في جميع الفئات بختام السباق، وقال بن سليّم: منذ بداية هذه الفعالية قبل 14 سنة، كان وسيبقى هذا السباق مرحلة مهمة وشيقة لسباقات التحمل، وبصفتي بطلاً عالمياً في رياضة السيارات فأنا متحمس جداً لمثل هذه الاحتفاليات الرياضية، وها نحن هنا اليوم من دولة الإمارات العربية نفتتح بطولة سلسلة العالم لسباقات التحمل المليئة بالإثارة والحماس، فعالية بالغة في الأهمية، ليس فقط لرياضة السيارات، بل وللفعاليات الرياضية في دولة الإمارات.